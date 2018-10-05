День образования службы уголовного розыска России

5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом Народный комиссариат внутренних дел Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (НКВД РСФСР) принял положение "Об организации Отдела уголовного розыска". Этот документ стал юридической основой создания уголовно-розыскной службы в российских правоохранительных органах.

Отделения уголовного розыска учреждались в городах с населением не менее 40-45 тысяч человек. Общее руководство системой уголовного розыска осуществлял НКВД. Все вопросы строительства аппарата уголовного розыска Главное управление милиции РСФСР решало совместно с местными Советами.

На первоначальном этапе аппарат уголовного розыска использовался для борьбы с политическими противниками, однако вскоре основным направлением его деятельности стала борьба с организованными преступными сообществами и крупными бандитскими формированиями.

Уже в начале 1920-х годов к ведению уголовного розыска было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших политического характера. В январе 1919 года по прямому указанию председателя Совнаркома Владимира Ленина был разработан общий план мер борьбы с бандитизмом в Москве. Согласно этому плану вся ответственность за борьбу с уголовной преступностью возлагалась на Московский уголовный розыск (МУР).

Активная деятельность сотрудников МУРа привела к тому, что уже в 1920 году количество разбоев по сравнению с 1919 годом сократилось в три раза, грабежей — в девять раз, число убийств уменьшилось на одну треть. Успехи Московского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью в 1919 году снискали ему заслуженную славу одного из лучших розыскных аппаратов страны.

На долю первых оперативников уголовного розыска выпала борьба и с матерыми уголовниками, и с бандформированиями, и с иностранной интервенцией. Не имея специальных знаний и опыта, сотрудники советского уголовного розыска постигали тонкости сыскного дела непосредственно в процессе работы и нередко вынуждены были обращаться за помощью к профессионалам царской России.

В 1920 году произошло слияние уголовного розыска и следствия (сначала в Москве и Петрограде (ныне Санкт-Петербург), а затем и в других городах). Объединенные органы розыска и следствия находились в двойном подчинении — НКВД РСФСР и исполкомов Советов.

В середине декабря 1930 года было принято секретное постановление, согласно которому деятельностью уголовного розыска стали руководить органы ОГПУ (Особое государственное политическое управление, бывшая Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, ВЧК). При ОГПУ была создана Главная инспекция по милиции и уголовному розыску.

В конце декабря того же года в связи с упразднением НКВД РСФСР руководство и управление органами милиции и уголовного розыска официально было возложено на созданное при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР Главное управление милиции и уголовного розыска.

В мае 1931 года уголовный розыск был включен в состав органов милиции.

В конце 1932 года милиция вместе с уголовным розыском была выведена из непосредственного ведения правительств союзных и автономных республик и передана в ОГПУ СССР, где вместо Главной инспекции по милиции и уголовному розыску было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ). В 1934 году ОГПУ вошло в состав созданного общесоюзного НКВД СССР (с 1946 года МВД СССР).

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) сотрудники уголовного розыска помимо своих основных обязанностей активно занимались борьбой с диверсиями, вредительством, мародерством, паникерством и дезертирством. Многие из них вошли в состав истребительных отрядов, уничтожавших разведгруппы противника и совершавших диверсии в тылу врага.

В 1949 году милиция вместе с уголовным розыском из МВД были переданы в министерство государственной безопасности (МГБ), в ведении которого находились до 1955 года, а затем вновь перешли в ведение МВД. В 1950-1953 годах управление уголовного розыска называлось управлением уголовного сыска.

В 1955 году было образовано Министерство внутренних дел РСФСР, в составе управления милиции которого был создан отдел уголовного розыска, руководивший подчиненным аппаратом на территории республики.

В 1969 году в структуре МВД вместо Главного управления милиции было создано несколько управлений, в том числе Управление уголовного розыска.

В последующие годы в уголовном розыске расширялась научно-техническая база; были созданы подразделения по раскрытию преступлений прошлых лет; внедрялись новые методики. В 1974 году в аппаратах уголовного розыска создали профилактическую службу правонарушений, которая просуществовала до 1983 года. В 1977 году в его составе образовали инспекции по делам несовершеннолетних, призванные заниматься профилактикой правонарушений подростков.

После распада СССР подразделения МВД СССР, в том числе и уголовный розыск, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав министерства внутренних дел Российской Федерации.

В настоящее время Главное управление уголовного розыска министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Начальником ГУУР МВД России с 2012 года является генерал-лейтенант полиции Виктор Голованов.

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