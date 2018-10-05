В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя (World Teachers' Day). В этот день в 1966 году на межправительственной конференции в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда (МОТ) приняли Рекомендации о положении учителей — первый международный документ о правовом статусе работников образования.

В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.

Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.

Всемирный день учителя — это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Это также время задуматься о проблемах учителей и попытаться найти им решение.

Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. В 2018 году тема: "Право на образование подразумевает право на квалифицированного учителя". Празднование будет посвящено 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека (1948), в которой образование признано как ключевое основополагающее право. Декларация устанавливает право на бесплатное обязательное и доступное образование для всех детей.

Право на образование невозможно реализовать без квалифицированных учителей. Сегодня мир продолжает сталкиваться с нехваткой преподавателей. По оценкам ЮНЕСКО, 264 миллиона детей и молодых людей в мире по-прежнему не имеют доступа к школьному образованию. Для обеспечения качественного всеобщего начального и среднего образования к 2030 году миру потребуется примерно 69 миллионов учителей. От нехватки учителей в наибольшей степени страдают уязвимые группы населения, такие как дети-инвалиды, дети-беженцы и мигранты, а также бедные дети, проживающие в сельских или отдаленных районах.

В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.

Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни.

Сейчас работа учителя стала более публичной и напряженной. Родители ведут себя значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Задачи учителя усложняются, требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность.

Традиционно в канун Дня учителя проходит финальный этап всероссийского конкурса "Учитель года России". В 2017 году победителем конкурса стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

Победитель конкурса 2018 года будет объявлен 5 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников