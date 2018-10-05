Биография Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве

Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.

C начала 1950-х годов жила в Москве.

В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.

В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина (мастерская Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова).

В 1965-1968 годах Инна Чурикова работала в Московском Театре юного зрителя, где играла в массовке, в небольших эпизодах.

С 1968 года работала по договорам.

С 1975 года Инна Чурикова – актриса Московского государственного театра "Ленком". Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух постановках "Гамлета", осуществленных на сцене "Ленкома" Андреем Тарковским и Глебом Панфиловым, Чурикова сыграла Офелию и Гертруду.

Наиболее значительные работы последних лет – Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.

В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играет роли в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя", "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".

В Театре Наций играет главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".

Инна Чурикова играла в антрепризных постановках "Старая дева" (Продюсерский центр "ТеатрДом" Н. Птушкина), "Смешанные чувства" (Театр им. А. Чехова), "Овечка" (Антреприза "Арт-клуб XXI").

В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском".

Затем она снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и др. Заметной стала острохарактерная роль мачехиной любимой дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).

Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), которые определили ее дальнейшую творческую судьбу.

Инна Чурикова снималась практически во всех последующих фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и др.

В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Самый лучший день" (2015), "На веки вечные" (2016). Также снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "Московская сага" (2004) по Василию Асенову, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и др.

В 2007-2009 годах Инна Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в городе Иваново.

Народная артистка СССР (1991).

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007) и II степеней (2013). Кавалер французского ордена Искусств и литературы (2010).

Удостоена премии Ленинского комсомола (1976), Государственных премий РСФСР (1985) и РФ (1997).

Лауреат премии имени К.С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991, фильм "Ребро Адама"), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, фильм "Благословите женщину"; 2015, фильм "Страна Оз"), "Честь и достоинство" совместно с Глебом Панфиловым (2012), "Хрустальная Турандот" (1995, 1997, 2011, 2017), "Золотая Маска" (2001), "Золотой орел" (2003, 2006), "Фигаро" (2014) и др.

Инна Чурикова замужем за кинорежиссером Глебом Панфиловым. Есть сын Иван.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников