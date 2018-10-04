День гражданской обороны России

4 октября в России отмечается День гражданской обороны.

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.

Впервые проблемы защиты мирного населения приобрели общегосударственное значение в России во время Первой мировой войны (1914-1918), когда в военных действиях стала применяться боевая авиация, способная наносить бомбовые удары по населенным пунктам и объектам, расположенным далеко за линией боевых действий.

Историки определили 1918 год начальным этапом зарождения системы, отвечающей за защиту населения в стране. В феврале 1918 года, когда германские войска, нарушив перемирие, начали наступление на Петроград (ныне Санкт-Петербург), были приняты все меры для противовоздушной и противохимической обороны города. Впервые в истории страны Революционным комитетом обороны Петрограда были разработаны правила поведения населения при воздушном нападении противника.

В дальнейшем в связи с наращиванием и совершенствованием военной авиации руководство СССР стало принимать действенные меры по защите населения от воздушного нападения противника. Было принято ряд постановлений, направленных на создание и укрепление противовоздушной и противохимической обороны страны. В 1929 году в военных округах создали управления противовоздушной обороны, в состав которых были включены службы — инженерная, химической защиты, внутреннего наблюдения и разведки. В 1931 году были образованы также другие службы — противопожарная, охраны порядка и безопасности, медико-санитарная, ветеринарная и некоторые другие.

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил "Положение о противовоздушной обороне страны". Согласно этому документу из общей системы противовоздушной обороны страны была выделена как самостоятельная ее часть местная противовоздушная оборона (МПВО) для защиты населения и объектов народного хозяйства от нападения противника с воздуха.

Этим актом было положено начало создания МПВО — основы будущей системы Гражданской обороны СССР. В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения гражданской обороны страны.

В дальнейшем происходило развитие и укрепление противовоздушной обороны силами местных органов власти на объектах народного хозяйства. В годы Великой Отечественной войны система противовоздушной обороны страны внесла свой вклад в защиту Родины.

Бойцы противовоздушной обороны ликвидировали последствия более 30 тысяч налетов фашистской авиации, предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 миллионов снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров.

В послевоенный период система защиты населения совершенствовалась с учетом появления ядерного, бактериологического и новых видов химического оружия.

В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная система — Гражданская оборона СССР. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 года принято "Положение о Гражданской обороне СССР".

В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.

Основными органами управления стали штабы гражданской обороны.

В начале 1970-х годов несколько изменилась военно-стратегическая обстановка в мире. Реально возникла угроза внезапного ядерного нападения на территорию СССР. Сложившаяся обстановка потребовала внести изменения и в деятельность Гражданской обороны СССР. С сентября 1971 года непосредственное руководство системой ГО было передано Министерству обороны СССР.

В марте 1976 года было утверждено новое "Положение о гражданской обороне Союза ССР", в котором определено, что ГО СССР является составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, направленных на защиту населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника. Исходя из данного определения, все мероприятия гражданской обороны впервые предписывалось осуществлять согласованно с другими мероприятиями оборонного характера. В результате всех проведенных мероприятий была создана довольно мощная, со своей строгой организационной структурой, государственная всенародная система.

Рост количества и масштабов в 1980-е годы возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера привел к пониманию, что гражданская оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. В связи с этим 30 июля 1987 года правительство СССР приняло постановление о коренной перестройке ГО, в соответствии с которым на нее были возложены задачи защиты населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение спасательных и других неотложных работ по их ликвидации.

Образование государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях началось с создания в 1989 году в структуре правительства СССР Государственной комиссии Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, а затем в декабре 1990 года — Государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, которая включала в себя союзную, республиканские и отраслевые (министерств и ведомств) подсистемы. Названная комиссия и система существовали до распада СССР.

В начале 1990-х годов началось создание Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, был образован Российский корпус спасателей, на базе которого позже сформировали Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). В его состав вошли войска гражданской обороны.

После ряда реорганизаций в 1994 году ГКЧС преобразовали в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

12 февраля 1998 года был принят Федеральный закон "О гражданской обороне", который дал возможность приступить к дальнейшей реорганизации гражданской обороны страны в целях повышения ее готовности к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении современных войн, а также при чрезвычайных ситуациях различного характера в мирное время.

С 1999 года началось реформирование войск гражданской обороны, были сформированы спасательные центры. Позже в ведение МЧС России переданы: Федеральная противопожарная служба (2001), Государственная инспекция по маломерным судам (2003) и военизированные горноспасательные части (2010).

В ноябре 2007 года постановлением правительства РФ было утверждено "Положение о гражданской обороне Российской Федерации", которое определило порядок подготовки к ведению и порядок ведения гражданской обороны в РФ, а также основные мероприятия гражданской обороны, направленные на выполнение задач гражданской обороны.

В целях дальнейшего развития сил гражданской обороны в 2011 году на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны были сформированы спасательные воинские формирования (СВФ) МЧС России.

В настоящее время общая группировка СВФ МЧС России составляет 7223 военнослужащих, в том числе в спасательных центрах — 4460 военнослужащих, из них на ежедневное дежурство заступает 439 человек и 130 единиц техники. Группировка организационно состоит из 10 спасательных воинских формирований МЧС России и пяти авиационно-спасательных центров.

В сентябре 2011 года указом президента РФ были утверждены основы единой государственной политики России в области гражданской обороны на период до 2020 года, а в конце 2016 года — на период до 2030 года.

Характерной чертой нового облика гражданской обороны является то, что ее подготовка и ведение должны осуществляться, как и всей обороны страны в целом, исходя из принципа стратегической мобильности. Суть этого принципа состоит в создании возможностей для поэтапного наращивания мероприятий во времени и пространстве в зависимости от уровня военных угроз, в концентрации сил и средств гражданской обороны в нужное время и в нужном месте. Реализация принципа стратегической мобильности предполагает наличие высокомобильных, технически оснащенных и профессионально подготовленных сил, способных прикрывать отдельные города и целые территории, мобильных резервов средств защиты и жизнеобеспечения для пострадавшего населения.

В День гражданской обороны России проходят праздничные мероприятия: торжественные посвящения в кадеты МЧС России, выставки специализированной пожарно-спасательной техники, эстафеты и многие другие.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников