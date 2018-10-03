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Биография Александра Беглова

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© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкАлександр Беглов. Архивное фотоАлександр Беглов. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджан).

В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), в 2003 году — Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления). Кандидат технических наук, доктор экономических наук.

В 1976-1978 годах Александр Беглов проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1979-1985 годах работал на инженерно-технических и руководящих должностях в строительных организациях города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).

В 1986-1989 годах был заведующим отделом строительства и промышленности строительных материалов исполкома Ленсовета.

С 1989 по 1990 год — заведующий сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС.

С 1990 по 1991 год — заместитель начальника главного управления капитального строительства исполкома Ленсовета.

В 1991-1997 годах — главный инженер совместного германо-российского предприятия "Мелазель".

В 1997-1999 годах — старший научный сотрудник, докторант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

В 1999-2002 годах был главой территориального управления Курортного административного района Санкт-Петербурга.

С 2002 по 2003 год занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя канцелярии администрации Санкт-Петербурга, исполняющего полномочия губернатора Санкт-Петербурга.

С 2003 по 2004 год был первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В 2004-2008 годах занимал должность помощника президента — начальника контрольного управления президента РФ.

В 2008-2012 годах — заместитель руководителя администрации президента РФ.

В 2012-2017 годах — полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.

25 декабря 2017 года указом президента РФ Александр Беглов был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

26 июня 2018 года переназначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Александру Беглову стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).

Заслуженный строитель Российской Федерации (2004).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006).

Женат, трое детей.

Декларированный годовой доход Беглова за 2017 год составил 6,9 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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