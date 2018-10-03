Биография Владимира Слепцова

Владимир Витальевич Слепцов родился 10 июня 1972 года в Ярославле.

В 1993 году окончил Ярославский государственный педагогический институт имени К.Д. Ушинского, в 2001 году — Международный университет бизнеса и новых технологий по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2004 году прошел обучение на факультете специальной подготовки Академии гражданской защиты по специальности "Организация мобилизационной подготовки экономики", в 2007 году — в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова по программе "Правовые вопросы организации деятельности органов местного самоуправления".

Трудовую деятельность начал в 1993 году инспектором РОВД Ленинского районного отдела внутренних дел УВД Ярославской области.

В 1996-2008 годах работал в территориальной администрации Ленинского района мэрии города Ярославля. Прошел путь от ведущего специалиста до главы территориальной администрации.

В январе 2008 года Слепцов был назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам социальной политики и культуры. Затем был первым заместителем мэра Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. В дальнейшем занимал пост первого заместителя мэра Ярославля.

В 2013 году Слепцов был назначен первым заместителем главы администрации города Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

В ноябре 2014 года занял пост руководителя администрации городского округа Химки.

2 августа 2016 года Владимир Слепцов вступил в должность главы городского округа Химки.

21 сентября 2016 года назначен первым заместителем мэра города Ярославля с исполнением полномочий мэра города.

1 марта 2017 года Владимир Слепцов был избран мэром города Ярославля.

3 октября 2018 года Слепцов подал в отставку в связи с переходом на работу в Подмосковье.

С 2003 года является членом политической партии "Единая Россия". Лауреат федерального проекта "Кадровый резерв — профессиональная команда страны".

Советник президента Всероссийской федерации самбо.

Имеет ведомственные, региональные и общественные награды.

Декларированный годовой доход Владимира Слепцова за 2017 год составил 1,86 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников