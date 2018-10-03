РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН)

0120
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкСотрудники ОМОНа. Архивное фотоСотрудники ОМОНа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) отмечается ежегодно 3 октября согласно приказу министерства внутренних дел (МВД) РФ от 1 марта 2002 года. В этот день в 1988 году в системе Министерства внутренних дел СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения. В связи с реформированием системы МВД России наименование указанных подразделений неоднократно изменялось. Первоначально праздник именовался Днем отрядов милиции особого назначения. В 2015 году его название было изменено на День отрядов мобильных особого назначения.

К созданию подразделений ОМОНа привели растущая криминализация общества. Однако еще до их появления в СССР существовали спецподразделения, занимавшиеся выполнением особых функций. Сразу после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) была создана рота для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции 1946 года. Потом на ее основе сформировали резервный полк, состоявший из бывших фронтовиков. Подразделение, преобразованное в 1954 году в Оперативный полк милиции, занималось охраной массовых мероприятий, проходивших в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов (1957), XXII Олимпийских игр 1980 года. В 1981 году Оперполк милиции был переименован во 2-й полк патрульно-постовой службы милиции. 23 октября 1987 года приказом МВД СССР на его базе был создан Отряд милиции специального назначения Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Москвы, который и был переименован в ОМОН в октябре 1988 года.

В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) также существовал Оперативный полк милиции, созданный в 1948 году. Его сотрудники, в частности, принимали участие в задержании вооруженных преступников, захвативших 8 марта 1988 года самолет Ту-154 (так называемое "Дело Овечкиных"). На базе оперативного полка милиции 25 ноября 1988 года был образован Отряд милиции особого назначения при ГУВД Ленинграда и Ленинградской области.

Первые ОМОНы появились в регионах с растущей криминальной активностью: Москве и Московской области, Ленинграде и Ленинградской области, Куйбышеве (ныне Самара), Свердловске (ныне Екатеринбург), Хабаровске, Владивостоке и др. К концу 1990-х годов подразделения ОМОНа имелись в каждом городе с населением свыше 500 тысяч человек.

Некоторые подразделения ОМОН получили свои собственные названия: в Чите — "Коршун", в Бурятии "Кречет", в Московской области — "Зубр".

В задачи ОМОНа входили: охрана общественного порядка при проведении общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также во время стихийных бедствий, эпидемий, крупных производственных аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств; предупреждение причин групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков; участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников.

В ряды ОМОН проводился особый отбор кандидатов. Приоритетом пользовались бывшие военнослужащие и спортсмены. Важны были навыки владения оружием и комплексом специальных средств, состоящих на вооружении в подразделениях специального назначения, владения рукопашным боем.

За время существования спецподразделений их сотрудники прошли через десятки командировок в "горячие точки" и принимали участие в контртеррористических операциях.

В 2011 году, в связи с реформой МВД, ОМОН был переименован сначала в ООН (отряд особого назначения), но позже отряду было возвращена привычная аббревиатура с другой расшифровкой (отряд мобильный особого назначения).

С апреля 2016 года отряды мобильные особого назначения вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Но задачи, возложенные на ОМОНы, остались прежними. Отряды мобильные особого назначения делают все возможное для того, чтобы обеспечить общественную безопасность граждан, оказывают силовую поддержку правоохранительным органам при задержании опасных преступников, которые часто бывают вооружены.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена