Биография Елены Кореневой

Советская и российская актриса театра и кино Елена Алексеевна Коренева родилась 3 октября 1953 года в Москве в семье известного кинорежиссера Алексея Коренева (1927-1995).

После школы Елена поступила в Высшее Театральное училище имени Бориса Щукина (ныне институт), которое окончила в 1975 году. В 1999 году актриса окончила Высшие режиссерские курсы (мастерская Александра Митта).

С 1975 по 1977 год была актрисой театра "Современник". Играла в спектаклях "Принцесса и дровосек", "Четыре капли", "Валентин и Валентина", "И пойду! И пойду!", "Вечно живые".

С 1977 по 1979 года играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной в постановках режиссера Анатолия Эфроса "Месяц в деревне", "Веранда в лесу", "Продолжение Дон Жуана".

Также актриса сотрудничала с другими театрами и антрепризами. Среди них: "Лу" Дэвида Джорджа (Российское театральное агентство Давида Смелянского), "Тачка во плоти" Петра Гладилина (автосалон "Нью-Йорк моторе"), "Пария" Августа Стриндберга, "Женитьба" Николая Гоголя (Московский театр имени Станиславского), "Москва. Психо" Андрия Жолдака ("Школа современной пьесы").

Кинодебют Елены состоялся в 16 лет в фильме ее отца "Вас вызывает Таймыр" (1970). Первой большой работой актрисы в кино стала роль Тани в фильме Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных" (1974). Эта картина принесла Кореневой всесоюзную славу. Позднее она снялась в фильмах "Сентиментальный роман" (1976), "Ася" (1977), "Сибириада" (1978), "Экипаж" (1979), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Покровские ворота" (1982) и многих других.

В начале 1980-х годов актриса приняла решение уехать в США. За границей Коренева работала гардеробщицей, менеджером в фирме по продаже золота и драгоценных камней, трудилась официанткой в ресторане "Самовар". За годы, проведенные в США, актриса снялась в нескольких картинах, в том числе в фильмах Андрея Кончаловского "Возлюбленные Марии" (1984) и "Гомер и Эдди" (1989).

В конце 1993 года Елена окончательно вернулась в Россию. На сегодняшний день на счету актрисы более 70-ти ролей в кино и сериалах. Среди них: "Ловушка для одинокого мужчины" (1990), "Обаяние дьявола" (1993), "День полнолуния" (1998), "Северное сияние" (2001), "Чистые ключи" (2003), "Сестры по крови" (2005-2006), "Мертвый, живой, опасный" (2006), "Год Золотой Рыбки" (2007), "Двойная жизнь" (2013), "Бессонница" (2014), "Ленинград 46" (2014), "Слабая женщина" (2014) и многие другие.

Среди последних работ актрисы: фильмы "Отличница" (2017), "Каникулы президента" (2018) и "Обратная сторона любви" (2018), сериал "Филфак" (2017).

Также Елена Коренева выступила в качестве режиссера и сценариста двух короткометражных фильмов "Ноктюрн Шопена" (1998) и "Люся и Гриша" (1999).

В 2001 году вышел роман-биография Кореневой "Идиотка". В 2004 году вышла еще одна автобиография актрисы — книга "Нет-ленка". В 2010 году вышла книга Кореневой в жанре беллетристики "Твари творчества".

За роль в фильме "Ася" актриса была удостоена призов на международных кинофестивалях в Таормино (Италия, 1976), в Локарно (Швейцария, 1976), в Кобуре (Франция, 1977). Лауреат премии "Ника" за 2016 год за роль второго плана в фильме "Ее звали Муму" (2015).

Материал подготовлен на основе информации открытых источников