Крупные аварии на пассажирских судах и паромах в мире в 2017-2018 годах

2018

2 октября сообщалось, что в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда в машинном отделении пассажирского парома Regina Seaways, который шел под флагом Литвы, произошел взрыв с возгоранием. Пожар был локализован.

Однако позже судоходная компания DFDS Seaways опровергла сообщения о пожаре, сообщив, что "огня не было, были замечены вибрация и дым в машинном отделении". По предварительным данным, на борту судна находятся 335 человек, раненых и пострадавших нет.

20 сентября в Танзании в 50 метрах от причала на острове Юкора перевернулся паром. В результате крушения погибли 225 человек. По некоторым данным, на борту находились около 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент. По сообщению СМИ, причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении.

5 июля у берегов острова Пхукет в Тайланде перевернулось и затонуло туристическое судно "Феникс". Пассажирами судна были, в основном, туристы из КНР, экипаж состоял из граждан Таиланда. В результате аварии погибли 44 человека, еще трое считаются пропавшими без вести.

3 июля днем у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси перевернулся паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту. Погибли 29 человек, порядка 41 человека пропали без вести.

18 июня на озере Тоба в провинции Северная Суматра в Индонезии произошло крушение парома. Погибли три человека, 192 пропали без вести, 18 были спасены.

11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. Погибли 11 пассажиров, пять человек были спасены.

15 мая в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии паром, который шел по реке Годавари, перевернулся и затонул. Причиной аварии стали сильные порывы ветра. По информации СМИ, после крушения из 40 человек, находившихся на судне, 10 пропали без вести.

22 февраля у берегов южной провинции Гуандун в Китае грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей. В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, грузовое судно затонуло.

2017

21 декабря пассажирское судно затонуло рядом с филиппинской провинцией Кесон. Береговая охрана Филиппин спасла 252 пассажира и члена экипажа, погибли пять человек. Судно MV Mercraft 3 затонуло спустя час после выхода в море из-за сильных волн.

22 ноября десять человек пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Ориноко на границе между Колумбией и Венесуэлой. Восемь человек были спасены.

12 ноября переполненная лодка перевернулась на реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, не менее 13 человек погибли, десять считаются пропавшими без вести. На борту небольшого судна находились около 40 пассажиров.

5 октября не менее 22 человек погибли при крушении парома, на котором находилось 60 пассажиров, на северо-западе Нигерии на реке Нигер.

24 августа в штате Баия (Бразилия) затонул паром со 100 пассажирами на борту. Судно перевернулось спустя 30 минут после отправки. Погибли 22 человека.

23 августа на реке Амазонке в северной части Бразилии между городами Порту-ди-Мос и Сенадор-Жозе-Порфирио затонул парома Comandante Ribeiro. На борту судна находилось 70 пассажиров и членов экипажа. Жертвами кораблекрушения стали 19 человек.

2 августа в районе турецкого Мармариса в открытом море потерпела крушение туристическая яхта, на борту которой находились 11 человек. Спасены восемь человек, трое погибли.

25 июля в Индонезии судно, направлявшееся из города Таракан в Танджунгселор, через 10 минут после отправления захлестнула волна, в результате чего оно перевернулось около побережья острова Борнео. Восемь человек погибли, 22 были спасены. Всего на борту судна во время инцидента находился 51 человек.

25 июня туристическое судно El Almirante, на котором находились более 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе (Колумбия). В результате кораблекрушения семь человек погибли. Были спасены 133 человека, 13 пропали без вести.

20 мая в Индонезии на пароме Mutiara, следовавшем от острова Ява до острова Борнео, на палубе начался пожар. Члены экипажа попытались потушить пламя, но им это не удалось. Тогда капитан судна приказал экипажу и пассажирам покинуть паром, надев спасательные жилеты. На борту парома находилось 178 пассажиров. 91 человека был спасен, трое погибли, судьба остальных не известна.

7 апреля на реке Патейн в Мьянме после столкновения с грузовым кораблем перевернулся паром, на борту которого находились более 40 человек. Удалось спасти 27 человек, не менее 20 погибли.

19 февраля судно с пассажирами на борту затонуло недалеко от города Калутара на Шри-Ланке, десять человек погибли. Лодка перевернулась на расстоянии в половину морской мили от берега.

20 января пропала связь с судном, на борту которого находился 31 человек, 28 из них — туристы из КНР, когда оно находилось в малайзийских водах. Оно потерпело крушение. 20 китайских туристов были спасены, трое погибли, еще пятеро числились пропавшими.

1 января паром, на котором находилось порядка 100 человек, загорелся неподалеку от Джакарты (Индонезия). Он направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. В результате пожара погибли 27 человек, по меньшей мере 17 числились пропавшими без вести.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости