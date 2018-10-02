Биография Вадима Шумкова

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Михайлович Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области.

В 1996 году окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция".

В ноябре-декабре 1994 года работал экономистом по учету в Нефтеюганском филиале АКБ "Тюменьпрофбанк".

В январе-марте 1995 года — юрисконсультом управления ценных бумаг в НК "ЮКОС" АО "Юганскнефтегаз".

В апреле 1995 года — ноябре 1998 года был помощником президента, юрисконсультом, генеральным директором фирмы "Юганскпромфинко".

С декабря 1998 года по январь 2000 года Вадим Шумков был назначен Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) конкурсным управляющим ООО "Юганскпромфинко".

С июня 1998 года по июнь 2000 года назначен Арбитражным судом ХМАО конкурсным управляющим АОЗТ "АТО-2".

С июля 2000 года по февраль 2001 года — юрисконсульт, ООО "Торговый дом".

С февраля 2001 года по май 2002 года был назначен Арбитражным судом ХМАО внешним управляющим ОАО "Нефтеюганский речной порт".

С мая 2002 года по март 2003 года — консультант внешнего управляющего, советник внешнего управляющего, ОАО "Нефтеюганский речной порт".

С марта по август 2003 года занимал пост советника конкурсного управляющего ОАО "Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод".

С декабря 2003 года по март 2004 года — советник управляющего, ООО "Альянс".

С апреля 2004 года по ноябрь 2012 года Вадим Шумков был заместителем директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директором Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 года — заместитель губернатора области, директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

С октября 2015 года — заместитель губернатора Тюменской области.

2 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

Декларированный доход за 2017 год составил 10,5 миллиона рублей.

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