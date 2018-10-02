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Биография Вадима Шумкова

(обновлено: 18:05 02.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Михайлович Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области.

В 1996 году окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция".

В ноябре-декабре 1994 года работал экономистом по учету в Нефтеюганском филиале АКБ "Тюменьпрофбанк".

В январе-марте 1995 года — юрисконсультом управления ценных бумаг в НК "ЮКОС" АО "Юганскнефтегаз".

В апреле 1995 года — ноябре 1998 года был помощником президента, юрисконсультом, генеральным директором фирмы "Юганскпромфинко".

С декабря 1998 года по январь 2000 года Вадим Шумков был назначен Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) конкурсным управляющим ООО "Юганскпромфинко".

С июня 1998 года по июнь 2000 года назначен Арбитражным судом ХМАО конкурсным управляющим АОЗТ "АТО-2".

С июля 2000 года по февраль 2001 года — юрисконсульт, ООО "Торговый дом".

С февраля 2001 года по май 2002 года был назначен Арбитражным судом ХМАО внешним управляющим ОАО "Нефтеюганский речной порт".

С мая 2002 года по март 2003 года — консультант внешнего управляющего, советник внешнего управляющего, ОАО "Нефтеюганский речной порт".

С марта по август 2003 года занимал пост советника конкурсного управляющего ОАО "Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод".

С декабря 2003 года по март 2004 года — советник управляющего, ООО "Альянс".

С апреля 2004 года по ноябрь 2012 года Вадим Шумков был заместителем директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директором Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 года — заместитель губернатора области, директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

С октября 2015 года — заместитель губернатора Тюменской области.

2 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

Декларированный доход за 2017 год составил 10,5 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

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