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Биография Романа Карцева

(обновлено: 13:38 02.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРоман Карцев. Архивное фотоРоман Карцев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист России Роман Андреевич Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе.

Будучи школьником выступал в самодеятельности, в те годы за ним закрепилось прозвище "Артист".

В 1956 году после окончания школы Роман Карцев не смог поступить в Одесское театральное училище и устроился работать на швейную фабрику "Молодая гвардия" учеником наладчика швейных машин. Затем работал заготовщиком на модельно-обувной фабрике, наладчиком швейных машин на фабрике "Авангард". Он выступал на фабричных вечерах, участвовал в самодеятельных коллективах, во всех районных, городских, республиканских и всесоюзных конкурсах самодеятельности.

Затем его пригласили в студенческий театр миниатюр "Парнас-2", где он познакомился с будущим партнером по сцене Виктором Ильченко и сатириком Михаилом Жванецким.

В 1962 году в спектакле "Я иду по улице" Карцева увидел Аркадий Райкин и пригласил в Ленинградский театр миниатюр, которым в то время руководил.

В 1962-1970 годах Роман Карцев работал в Ленинградском театре миниатюр.

Свою первую роль в театре он получил в спектакле "Избранные миниатюры". В постановке "Волшебники живут рядом" он играл вместе с Виктором Ильченко, которого пригласил из Одессы для участия в спектакле. С тех пор Роман Карцев и Виктор Ильченко были неразлучны на сцене 30 лет.

Исполнив миниатюру Михаила Жванецкого "Авас", всегда принимавшийся зрителями "на ура", Карцев и Ильченко стали исполнять другие сочинения Жванецкого. Со своим репертуаром артисты начали выступать на концертах и театральных вечерах. В 1969 году Карцев вместе с Виктором Ильченко стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В 1970 году Роман Карцев совместно с Михаилом Жванецким и Виктором Ильченко организовал Одесский театр миниатюр. Был выпущен спектакль-концерт "Как пройти на Дерибасовскую?..", в который вошли номера "Авас", "Экзамен", "Дедушка", "Города", "Полотенце", написанные Жванецким. Позже артисты исполняли такие миниатюры, как "Теория относительности", "Обед", "Писатель-фантаст", "Настроение", "Свадьба на 170 человек", "Портрет".

Режиссер Евгений Ланской поставил для Карцева и Ильченко музыкальный спектакль "Встретились — разбежались". Для Карцева Ланской поставил моноспектакль "Шут гороховый" по произведениям Антона Чехова, Михаила Зощенко, Шолом-Алейхема, Михаила Жванецкого, артист играл его в одесском ТЮЗе.

В 1972 году Роман Карцев заочно окончил актерский факультет ГИТИС (ныне Российский университет театрального искусства — ГИТИС).

В 1979 году Карцев и Ильченко переехали в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр (ныне Московский театр "Эрмитаж").

Карцев играл в спектаклях Михаила Левитина "Когда мы отдыхали" по Жванецкому, "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов" по Даниилу Хармсу, "Чехонте в "Эрмитаже" по произведениям Антона Чехова.

Помимо работы в театре Роман Карцев и Виктор Ильченко много ездили по стране, с шефскими концертами побывали на Байкало-Амурской магистрали, Дальнем Востоке, Камчатке.

С 1987 года Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. Вместе с Ильченко играл в спектаклях "Птичий полет", "Полночное кабаре" и др.

После смерти Виктора Ильченко в 1992 году Карцев выступал один.

Памяти Виктора Ильченко Роман Карцев посвятил моноспектакль "Моя Одесса", который поставил Марк Розовский в Московском театре "Эрмитаж".

К своему 60-летнему юбилею Роман Карцев подготовил моноспектакль "Престарелый сорванец" по произведениям Жванецкого разных лет.

В Московском театре "Школа современной пьесы" Карцев играл в спектакле Семена Альтова "Зал ожидания". В 2005 году актер вместе со своим сыном сыграл спектакль Даниила Хармса "Школа клоунов".

В кино Роман Карцев сыграл ряд запоминающихся ролей. Впервые на экране он появился вместе с Виктором Ильченко в детском телефильме "Волшебный голос Джельсомино" (1977). С успехом исполнив роль Швондера в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце" (1988), Карцев приобрел авторитет и среди кинорежиссеров.

Лучшей своей ролью в кино сам артист считает роль портного Боярского в телефильме Владимира Аленикова "Биндюжник и король" (1989).

Карцев снимался в фильмах Эльдара Рязанова "Небеса обетованные" (1991), "Предсказание" (1993) и "Старые клячи" (2000).

В последние годы артист сыграл роль Максимилиана Поплавского в "Мастере и Маргарите" (2005) Владимира Бортко, Перельмутера в "Улыбке Бога, или Чисто одесской истории" (2008) Владимира Аленикова, одесского таксиста в картине Станислава Говорухина "В стиле jazz" (2010).

Карцев — автор книг "Малой, Сухой и Писатель" (2001) и "Приснился мне Чаплин…" (2011).

Народный артист России (2000). В 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Являлся почетным гражданином города Одессы.

2 октября 2018 года Роман Карцев скончался.

У него остались жена Виктория Кассинская, дочь Елена (1971 года рождения) и сын Павел (1976 года рождения), ставший актером.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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