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Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2018 года

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Нобелевская неделя-2018 (8)
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© AFP 2018 / Jonathan NackstrandОбъявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand

Хондзе Тасуку

Лауреат Нобелевской премии по медицине, японский ученый Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) родился 27 января 1942 года в Киото (Япония).

В 1966 году окончил медицинский факультет Киотского университета, получив степень доктора медицины.

В 1975 году получил степень доктора философии.

В 1971-1973 годах — работал на факультете эмбриологии Института Карнеги в Вашингтоне (США).

С 1973 по 1974 год — был приглашенным научным сотрудником, сотрудником американского Национального института детского здоровья и развития человека.

В 1974-1979 годах — доцент медицинского факультета Токийского университета.

В 1979-1984 годах — профессор Школы медицины Университета Осаки.

В 1984-2005 годах — профессор медицинского факультета Киотского университета.

В 1996-2000 годах и 2002-2004 годах занимал пост декана медицинского факультета Высшей школы медицины Киотского университета.

С 2005 года занимает пост профессора Высшей школы медицины Киотского университета.

В 2006-2017 годах — приглашенный профессор Киотского университета.

В 2006-2012 годах — исполнительный член Совета по политике в области науки и техники кабинета министров Японии.

В 2012-2017 годах — председатель совета директоров Shizuoka Prefectural University Corporation.

С 2015 года — президент Фонда биомедицинских исследований и инноваций.

С 2017 года — почетный профессор Киотского университета.

Тасуку Хондзё известен трудами по молекулярной идентификации цитокинов. Хондзё открыл белок иммунных клеток и выяснил, что он работает как "тормоз", не давая опухоли развиваться. Это открытие оказалось возможным использовать в терапии рака.

1 октября 2018 года Тасуку Хондзё был удостоен Нобелевской премии по медицине за новый метод иммунотерапии рака.

Среди многочисленных наград ученого — Премия Асахи (1982), Императорская премия Японской академии наук (1996), Премия Роберта Коха (2012), Премия Вильяма Коли (2014), а также японский орден Культуры (2013).

Аллисон Джеймс

Лауреат Нобелевской премии по медицине, американский специалист по иммунотерапии рака Джеймс Aллисон (James P. Allison) родился 7 августа 1948 года в городе Алис (Техас, США).

В 1969 году получил степень бакалавра в области микробиологии, а в 1973 году — степень доктора философии в области биологических наук в Техасском университете в Остине (The University of Texas at Austin).

С 1974 по 1977 год был сотрудником докторантуры в клинике Скриппса (Scripps Clinic and Research Foundation).

В 1977-1984 годах работал в Центре исследования рака в городе Смитвилл, штат Техас (University of Texas System Cancer Center).

В 1985-2004 годах — профессор в Лаборатории исследований рака в Калифорнийском университете в Беркли.

В 1995 году Аллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве ингибитора (подавляющего элемента) для Т-клеток. В 1996 году под его руководством команда ученых разработала новое лекарство, с помощью которого ученым удалось подавить несколько видов рака у мышей.

С 1997 по 2004 год Джеймс Аллисон был адъюнкт-профессором в университете Калифорнии. В 2004 году Аллисон переехал в Мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) в Нью-Йорке, чтобы принять участие в исследованиях..

С 1997 по 2012 год был исследователем в медицинском институте Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute). С 2012 года и по настоящее время работает профессором онкологического центра Техасского университета.

1 октября 2018 года Джеймс Аллисон вместе с Тасуку Хондзё получил Нобелевскую премию по медицине за разработку метода иммунотерапии рака.

Написал более 250 статей, опубликованных в ведущих научных журналах.

Награжден множеством наград, среди которых международная премия Гайрднера (2014), премия Харви (2015), премия Ласкера (2015), премия Вольфа по медицине (2017) и др.

Нобелевская премия
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Нобелевская премия

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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