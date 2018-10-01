ОАО "Российские железные дороги"

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.

Эксплуатационная длина железных дорог составляет 85,5 тысячи километров, протяженность электрифицированных линий — 43,7 тысячи километров. Компания обеспечивает 45,3% грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и 26,4% пассажирооборота транспортной системы России.

ОАО "РЖД" было учреждено постановлением правительства РФ от 18 сентября 2003 года. Начало деятельности компании приходится на 1 октября 2003 года.

Учредителем и единственным акционером компании является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет правительство РФ.

Имущество компании было сформировано путем внесения в уставной капитал активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.

Уставный капитал ОАО "РЖД", по состоянию на апрель 2018 года, составляет 2229,9 миллиарда рублей.

Свою миссию компания считает в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Главные цели деятельности общества — обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли.

РЖД осуществляет грузовые перевозки; пассажирские перевозки в дальнем и в пригородном сообщениях; предоставление услуг инфраструктуры и локомотивной тяги; ремонт подвижного состава; строительство объектов инфраструктуры; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; содержание социальной сферы.

Корпоративная структура РЖД включает в себя филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества. Филиалами являются железные дороги, перевозочные компании, проектные бюро, а также функциональные филиалы, филиалы в области технико-экономического и финансового обеспечения; в области капитального строительства; в области ремонта подвижного состава; в области путевого хозяйства; в области информатизации и связи; в области социальной сферы и др.

РЖД осуществляет следующие проекты: модернизация БАМа и Транссиба; подходы к портам Юга; подходы к портам Северо-Запада; московский транспортный узел; московское центральное кольцо; Домодедово — аэропорт; реконструкция Большой московской окружной железной дороги; северный широтный ход, а также строительство линии Журавка — Миллерово (линия была открыта в 2017 году).

РЖД имеет свои представительства в Белоруссии, Венгрии, Германии, Иране, Китае, Польше, Северной Корее, Словакии, Украине, Финляндии, Франции и Эстонии.

Среди зарубежных проектов компании — строительство скоростной железной дороги на участке Стара Пазова — Нови Сад, тоннеля Чортановци и трехкилометрового виадука в пойме Дуная в Сербии.

В июле 2018 года холдинг РЖД начал работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране.

Компания рассматривает реализацию ряда новых проектов в странах БРИКС. В их числе проекты ОАО "РЖД" по созданию грузопассажирского высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия", совместные работы с Индийскими железными дорогами по повышению скоростей движения, а также перспективные инициативы в ЮАР, странах Африки и Латинской Америке.

Органами управления компании являются: общее собрание акционеров, совет директоров общества, генеральный директор и правление.

Поскольку единственным акционером общества является Российская Федерация и от ее имени полномочия осуществляются правительством РФ, то решения собраний акционеров принимаются правительством единолично и оформляются письменно.

С ноября 2017 года генеральным директором — председателем правления ОАО "РЖД" является Олег Белозеров.

Совет директоров назначается правительством РФ. Председатель совета директоров — вице-премьер России Максим Акимов.

По итогам первого полугодия 2018 года, пассажирооборот компании составил 547,58 миллионов человек, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий грузооборот показал 1631,1 миллиарда тарифных тонно-километров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников