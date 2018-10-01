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Международный день пожилых людей

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© Depositphotos / Taras MalyarevichПара старшего возрастаПара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.

Целью этого дня является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. К 2050 году число людей старше 60 лет достигнет двух миллиардов, составив более 20% мирового населения. Проблемы, связанные со старением населения, первоначально затрагивали, главным образом, развитые страны, однако сейчас они приобретают все большое значение и в развивающихся странах. Наиболее значительный и стремительный рост численности пожилых людей будет отмечен в развивающемся мире. Причем на азиатский регион придется самое значительное количество людей пожилого возраста, а на африканский — самое значительное увеличение доли пожилого населения.

В 1982 году в Вене состоялась первая Всемирная ассамблея по проблемам старения, где был принят Международный план действий, который определял подходы международного сообщества к проблеме старения. В том же году план был утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Продолжая такие инициативы, 14 декабря 1990 года ГА ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. В 1991 году Генеральная Ассамблея приняла Принципы ООН в отношении пожилых людей (резолюция 46/91), а в 1992 году — Декларацию по проблемам старения.

В 2002 году на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения, состоявшейся в Мадриде, были приняты Политическая декларация и Международный план действий, которые усилили политический консенсус в отношении проблем старения, уделив особое внимание развитию и международному сотрудничеству и помощи в этой сфере. После принятия Мадридского международного плана действий по проблемам старения (ММПДС) он стал руководством для разработки стратегий и программ на национальном уровне, стимулировал разработку национальных и региональных планов и обеспечил международную рамочную основу для диалога.

Целью Международного плана действий является обеспечение пожилому населению всех стран мира возможности жить в безопасных и достойных условиях и продолжать участвовать в жизни общества в качестве полноправных граждан.

Мадридский план действий предлагает три приоритетных направления для действий на национальном уровне: активное участие пожилых людей в жизни общества и в процессе развития; обеспечение здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте; содействие созданию благоприятных условий для социального развития. Каждое приоритетное направление включает в себя приоритетные вопросы, или проблемы; задачи и рекомендации.

Мадридский международный план действий не является набором универсальных предписаний. Это глобальная рамочная стратегия, с которой правительства обязались сверять направление и содержание действий в области старения на национальном уровне. Выбор и осуществление этих действий зависит от условий и возможностей разных стран. Основной уровень действий по осуществлению ММПДС — национальный, причем национальные правительства несут принципиальную ответственность за выполнение широкого набора рекомендаций, содержащихся в Плане.

В России, по данным Росстата, на 1 января 2018 года, более 30 миллионов лиц старше 60 лет.

День пожилых людей в нашей стране отмечается на основании постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. http://docs.cntd.ru/document/901606058 В этот день проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха.

Весной 2018 года в столице был запущен проект "Московское долголетие" для граждан старше 55 лет, которые стремятся к самореализации. В каждом районе города организованы кружки и секции. Участники могут бесплатно заниматься танцами, рукоделием, живописью, спортом, пением и многим другим.

В 2018 году в Москве День пожилых людей проводится в 12 парках в период с 30 сентября по 7 октября. Все желающие могут послушать музыку 1960-х, принять участие в бесплатных фотосессиях и сыграть в настольные игры.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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