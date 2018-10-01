День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

Свою историю сухопутные войска Вооруженных Сил России ведут от княжеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление феодальной раздробленности, образование централизованного государства и ликвидацию иноземного гнета повлекла за собой увеличение численности армии, а укрепление хозяйственно-экономического уклада жизни создало условия для первых военных реформ на Руси, которые активно проводил царь Иван IV (Грозный).

1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года произошло исторически переломное событие в строительстве и развитии регулярной русской армии. В этот день царем Иваном Грозным был подписан один из первых документов, имеющих прямое отношение к сухопутным войскам, — указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. В соответствии с царским указом были созданы "огнестрельная пехота" (стрелецкие полки) и постоянная сторожевая служба, а "наряд" артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Кроме того, Иваном Грозным была упорядочена система комплектования поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение.

Следующим важным этапом в развитии сухопутных войск стал период правления Петра I. В ноябре 1699 года царь издал указ "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.

Однако министерство военно-сухопутных сил было создано только в годы правления Александра I. 20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года царь издал манифест "Об учреждении министерств", на основании которого вместо коллегий были созданы министерства, в том числе министерство военно-сухопутных сил.

Реформирование армии продолжил Александр II, который реорганизовал ее структуру, способы комплектования, организацию и вооружение войск, а также систему подготовки военных кадров. Кроме того, вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.

Со второй половины XIX века в сухопутных войсках начали происходить качественные изменения. Большое значение приобрела техническая составляющая. Активно развивались инженерные, воздухоплавательные и железнодорожные подразделения сухопутных войск. Кроме того, появились новые специальные войска — химической и биологической защиты. Однако войны и революции начала XX столетия привели к фактическому уничтожению старой российской армии.

После революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-Крестьянская Красная Армия, основу которой также составляли сухопутные войска, включавшие различные рода войск (стрелковые, кавалерию, артиллерию, броневые силы) и специальные войска (инженерные, связи, автомобильные, химические и др.).

Дальнейшее развитие сухопутные войска получили в ходе военной реформы 1924-1925 годов.

Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше. В ходе войны их численность почти удвоилась. Наращивание их огневой и ударной мощи, маневренности и боеспособности шло на базе внедрения новых, более эффективных систем вооружения и боевой техники.

После окончания войны произошло официальное оформление Сухопутных войск как вида Вооруженных Сил СССР. 23 марта 1946 года приказом начальника Генерального штаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского, изданным на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 25 февраля 1946 года, был сформирован орган управления — Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, который одновременно являлся заместителем народного комиссара Вооруженных Сил СССР по Сухопутным войскам.

Новые масштабные изменения произошли в российской армии после распада Советского Союза. Начался процесс реформирования Сухопутных войск в целях приведения в соответствие с изменившимися военно-политическими условиями и экономическими возможностями государства.

Начиная с 2009 года, в рамках придания Вооруженным Силам РФ нового облика, в Сухопутных войсках произошли значительные структурные преобразования. Основным тактическим соединением Сухопутных войск стали бригады постоянной готовности, сформированные вместо громоздких и трудно управляемых дивизий.

Современные Сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

Сухопутные войска в своем составе имеют мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, являющиеся родами войск; специальные войска и части (разведывательные соединения и воинские части; инженерные войска; войска радиационной, химической и биологической защиты; войска связи); а также подразделения материально-технического обеспечения.

Организационно они состоят из общевойсковых армий (оперативных командований), мотострелковых (в том числе горных), танковых, десантно-штурмовых бригад, бригад прикрытия, военных баз, пулеметно-артиллерийской дивизии, учебных центров, соединений и частей ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, специальных войск и некоторых других организаций и учреждений.

Объединения и соединения Сухопутных войск входят в состав четырех военных округов (объединенных стратегических командований) и составляют основу группировок войск (сил) на стратегических направлениях.

Современные Сухопутные войска РФ оснащены танками Т-72, Т-80, Т-90 и их модификациями, реактивными системами залпового огня "Град" (БМ-21), "Ураган", "Смерч", ракетными комплексами "Хризантема-С", "Фагот", "Точка-У", самоходными противотанковыми комплексами "Штурм-С", самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Конкурс", самоходными минометами "Тюльпан", зенитными ракетными системами "Тор-M1" и "С-300В", зенитными ракетными комплексами "Бук-М1", "ОСА-АКМ", "Стрела-10М3", "Тор-М2У", зенитными пушечно-ракетными комплексами "Тунгуска-М", зенитными артиллерийскими комплексами "Шилка" и другой военной техникой.

В настоящее время происходит планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения в рамках реализации Государственной программы вооружения до 2020 года. Параллельно ведется комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники.

В 2012-2017 годах в рамках действующей Государственной программы вооружения в Сухопутные войска было поставлено более 10 тысяч единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволило повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45% (44,7% с 15%).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)