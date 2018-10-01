1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО с целью распространения музыкального искусства во всех слоях общества и реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям.

Впервые День музыки отмечался 1 октября 1975 года.

В России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича — одного из инициаторов учреждения праздника.

Музыка (от греческого musike, буквально — искусство муз) — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.

Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.

На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования.

Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утратила своего значения, а напротив — потребность в ней увеличивается. Современные представления о музыке формируются в мультикультурном пространстве, расширяя наши знания о различных культурных средах, пластах, традициях, где музыка обязательно присутствует. Используются возможности широкого межкультурного обмена.

Средства записи и воспроизведения музыки делают ее более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на более совершенных носителях информации.

Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия — творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами; выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.

1 октября 2018 года в Москве в Государственном кремлевском дворце состоится праздничный концерт-сюрприз известного пианиста Дениса Мацуева, посвященный Международному дню музыки.

Московская филармония в Концертном зале П.И. Чайковского представит лауреатов международных вокальных конкурсов Елены Образцовой в концерте "Международный день Музыки. К музыке".

Международному дню музыки будет посвящен праздничный концерт в Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

В Московском международном доме музыки в этот день состоится открытие фестиваля "Москва встречает друзей".

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в Международный день музыки пройдет общедоступный концерт "Духовное и светское".

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