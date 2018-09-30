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День машиностроителя в России

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© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкСборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Архивное фотоСборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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День машиностроителя, отмечаемый в России ежегодно в последнее воскресенье сентября, установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

В 2018 году эта дата приходится на 30 сентября.

Машиностроительный комплекс — базовая отрасль экономики страны, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики (топливно‑энергетический комплекс, транспорт, связь, агропромышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс, строительство), обеспечивающая их устойчивое функционирование и наполнение потребительского рынка, являющаяся основой развития технологического ядра промышленности. В структуре промышленного производства страны удельный вес машиностроения составляет около 20% (второе место, после топливно-энергетического комплекса).

От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в других отраслях хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.

Социальная значимость машиностроения определяется тем, что комплекс объединяет около 7,5 тысячи крупных и средних предприятий и организаций, а также около 30 тысяч мелких, то есть около 40% от числа предприятий, состоящих на самостоятельном балансе в промышленности. Количество занятых работников в машиностроении — около четырех миллионов человек, что составляет более трети всех работающих в промышленности.

Современное машиностроение является сложной и дифференцированной отраслью промышленности. Машиностроительный комплекс РФ объединяет 12 крупных комплексных отраслей, образованных сотнями высоко дифференцированных подотраслей. К комплексным отраслям машиностроения относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электрическая промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение; автомобильная промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиационная промышленность; судостроительная промышленность; промышленность средств связи.

Продукцию предприятий машиностроения принято подразделять на предназначенную для гражданских потребителей и идущую на нужды военно-промышленного комплекса (ВПК).

Согласно оценке экспертов рейтингового агентства РИА Рейтинг, с ноября 2014 года российский машиностроительный сектор стал демонстрировать непрерывную тенденцию спада. Суммарное производство в трех машиностроительных отраслях снизилось в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 8,9%, что стало худшим показателем за предыдущие шесть лет. Основной причиной спада эксперты называли сокращение внутреннего спроса на оборудование инвестиционного назначения, а также на технику, предназначенную для потребительского рынка. Сильнее всего снизилось производство автомобильной техники, грузовых вагонов и турбин. По итогам 2016 года в российском машиностроении вновь была зафиксирована отрицательная динамика производства. Однако в 2016 году этот показатель сократился до 0,9%.

В 2017 году впервые за последние три года российское машиностроение продемонстрировало положительную динамику. По оценке экспертов РИА Рейтинг, оно увеличило выпуск продукции на 3,4%. Более высокий темп роста наблюдался только в 2012 году.

В 2017 году существенно выросло производство в автомобилестроении (по сравнению с 2016 годом почти на 20%), железнодорожном (на 38%), сельскохозяйственном (в полтора раза), крупном энергетическом (более чем на 40%) и дорожно-строительном машиностроении (более чем на 30%).

Главными факторами роста производства в отрасли стали меры господдержки, рост инвестиций в основной капитал, а также улучшение динамики потребительского спроса.

В 2018 году российское машиностроение продолжило наращивать производство высокими темпами. Согласно оценке экспертов РИА Рейтинг, суммарное производство в пяти машиностроительных отраслях, классифицируемых Росстатом, увеличилось в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом

2017 года на 4,9%, что стало лучшим показателем для данного периода за последние шесть лет и в несколько раз превзошло темп роста промышленности в целом. Рост в отрасли произошел, в основном, за счет высоких показателей в автомобилестроении и железнодорожном машиностроении. Также высокие темпы роста демонстрировало производство строительной и дорожной техники. Вместе с тем, в первом квартале 2018 года произошло резкое снижение производства в сельскохозяйственном машиностроении, а также существенно сократился выпуск крупного энергетического оборудования — турбин и генераторов переменного тока.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам 2018 года рост производства в машиностроении сохранится на уровне 2017 года и составит около 3%.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, транспортное машиностроение, производство колесных транспортных средств, автомобилестроение существенно влияют на показатели в экономике.

На российских заводах сегодня создаются новые машины, успешно конкурирующие с зарубежными аналогами, а зачастую превосходящие их по производственным и экономическим показателям.

Важность труда машиностроителей по достоинству оценивается государством. В списке почетных званий Российской Федерации есть звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", которое присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам организаций машиностроения, в том числе научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций, за личные заслуги.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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