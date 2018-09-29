Биография Игоря Неверова

Игорь Святославович Неверов родился 20 июня 1956 года.

В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России).

С 1978 года Игорь Неверов работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД РФ и за рубежом.

В 1994-1998 годах был заместителем директора департамента Северной Америки.

С 1998 года по 2002 год работал советником-посланником посольства РФ в США.

В 2002-2009 годах — директор департамента Северной Америки МИД РФ.

С 2009 года по 2014 год был чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция.

С 12 мая 2014 года — директор Второго Европейского департамента МИД РФ (в ведении которого находятся такие страны, как Великобритания, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия).

29 сентября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Неверова начальником управления президента РФ по внешней политике.

Неверов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2008).

Владеет английским, испанским и французским языками.

Игорь Неверов женат, у него две дочери.

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