Крупные землетрясения в мире в 2018 году

28 сентября утром в Индонезии у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли 384 человека, а также только в Палу пострадали 356 человек.

23 сентября землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане недалеко от побережья острова Гуам (заморское владение США). Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от деревни Инараджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация жертвах и разрушениях не поступала.

10 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от островов Новой Зеландии. Его эпицентр располагался приблизительно в 61 километре к юго-западу от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 111 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

8 сентября землетрясение магнитудой 6,1 произошло на восточном побережье острова Минданао на Филиппинах. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 95 километрах от города Давао, главного порта острова Минднао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

8 сентября утром произошло землетрясение магнитудой 5,9 в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Подземные толчки были зафиксированы в Моцзян-ханийском автономном уезде городского округа Пуэр. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров. После первого толчка сейсмологи зарегистрировали более 50 афтершоков разной силы, магнитуда одного превышала 5. Подземные толчки ощущались в 15 населенных пунктах уезда, в основном в селах и небольших городах. В результате природного бедствия 28 человек пострадали, более пяти тысяч были перемещены в пункты временного размещения.

6 сентября поздно вечером землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Эквадоре. Его эпицентр располагался в центральном районе у города Куманда, очаг находился на глубине 75 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

6 сентября рано утром в Тихом океане в районе островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,1. Его эпицентр располагался в 115 километрах к юго-востоку от города Сува — столицы Фиджи. Очаг залегал на глубине почти 670 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

5 сентября ночью на острове Хоккайдо на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков. Жертвами стихийного бедствия стали 44 человека.

29 августа землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии (США) в Тихом океане. Эпицентр толчков располагался в 212 километрах к западу от острова Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

28 августа землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе индонезийской части острова Тимор, в 96 километрах к юго-востоку от города Купанг. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров. Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

В ночь на 26 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1 на западе Ирана. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны. В результате стихийного бедствия три человека погибли, 310 пострадали, восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.

24 августа землетрясение магнитудой 7,1 произошло на территории Перу, недалеко от границы с Бразилией. Эпицентр располагался в 138 километрах к западу от населенного пункта Иберия. Очаг землетрясения залегал на глубине 609,5 километра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

22 августа землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Республике Вануату на архипелаге Новые Гебриды в Тихом океане. Его очаг находился на глубине десять километров на окраине вулканического острова Амбрим, на котором живут около 7 тысяч человек.

22 августа землетрясение магнитудой 7,0 произошло на севере Венесуэлы в штате Сукре. Его очаг находился на глубине 113 километров. Толчки ощущались в городах Каракас, Гуаренас, Гуатире, Тачира и других. Стены многих домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.

19 августа два землетрясение произошли в Тихом океане недалеко от берегов Фиджи. Первое было магнитудой 8,2. Его эпицентр находился в 290 километрах к северо-востоку от острова Ндои. Очаг располагался на глубине 560 километров. Через некоторое время произошло второе к востоку от островов. Очаг землетрясения находился на глубине 423 километров.

19 августа землетрясение магнитудой 6,9 произошло на индонезийском острове Ломбок. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров.

5 августа стало известно, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии. По данным очевидцев, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали. По информации геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,0. В результате стихийного бедствия погиб 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.

29 июля в Индонезии на острове Ломбок в непосредственной близости от вулкана Ринджани произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. В результате землетрясения погибли 16 человек. Более 500 пеших туристов оказались заблокированными на склонах горы Ринджани из-за схода оползней.

22 июля в Иране за сутки произошли четыре землетрясения. Самым мощным из них стало третье землетрясение в провинции Керманшах магнитудой 5,9, которое ощущалось практически на всей ее территории. В результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. После землетрясения на территории страны было зафиксировано около 170 афтершоков.

18 июня в Японии в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Очаг залегал на глубине 13 километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибалльной японской шкале. Впоследствии за двое суток, истекших с момента землетрясения, в этом районе специалисты зафиксировали 35 афтершоковых толчков. В результате погибли пять человек, ранения и травмы получили 395 человек.

23 мая землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее ближайшего к нему населенного пункта — поселка Усть-Камчатск. В поселке землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. В результате подземных толчков никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась.

В ночь на 5 мая землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости от активного вулкана Килауэа. Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине пять километров.

2 мая стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северо-западу от города Ясудж на западе Ирана. В результате стихийного бедствия пострадали 76 человек.

2 апреля землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юге Боливии. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити, их очаг залегал на глубине 557 километров.

30 марта землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи. Эпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-западнее города Кокопо на острове Новая Британия, очаг залегал на глубине 10 километров.

26 марта в восточной части Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр располагался в 151 километре к востоку от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

25 марта землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии. Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, провинция Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 171 километра.

8 марта землетрясение магнитудой 7,0 произошло у северо-восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Эпицентр располагался в 43-х километрах к востоку от города Тарон, провинция Новая Ирландия, на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

6 марта землетрясение магнитудой 6,7 произошло в центральной части Папуа-Новой Гвинеи. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 57,5 километра юго-западнее города Тари, их очаг залегал на глубине 33 километра.

В ночь на 26 февраля в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр располагался в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Позже толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в 58,7 километрах к юго-западу от города Менди в центральной части страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,2 километра.

В результате стихийного бедствия погибли 80 человек.

В ночь на 17 февраля в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. В течение суток были зафиксированы десятки афтершоков, причем один из них достиг магнитуды 5,3. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб, было нарушено электроснабжение 1,13 миллиона домов и торговых точек в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Оахака и Морелос.

В ночь на 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Число погибших составило 16 человек, пострадали 285, один человек пропал без вести.

31 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Афганистана. Подземные толчки были зафиксированы в 272 километрах к северо-востоку от Кабула. Очаг подземных толчков залегал на глубине 188 километров. По сообщениям СМИ, подземные толчки ощущались жителями всех крупных городов Пакистана, включая Исламабад и Карачи. В результате землетрясения один человек погиб, по меньшей мере 20 получили ранения в Пакистане. l

25 января землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Берингова моря в районе Командорских островов. Была зафиксирована серия афтершоков. Наиболее сильными из них стали два сейсмособытия магнитудой 5 и 4,9. Подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в селе Никольское, находящемся на одном из Командорских остров — острове Беринга. Пострадавших и разрушений в результате землетрясений не было.

14 января произошло землетрясение в Перу. Магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения погиб один человек, число раненых превысило 100 человек.

6 января землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Керманшах на западе Ирана. В результате землетрясения пострадал 41 человек из города Касре-Ширин, еще девять — из города Гилан-э-Герб.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости