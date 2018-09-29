Всемирный день сердца (World Heart Day) проводится по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation) с 2000 года. Он отмечается ежегодно 29 сентября с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний.

В России этот день и следующая за ним неделя называются Российской национальной неделей здорового сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким).

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно они убивают 17,9 миллиона человек.

В настоящее время во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на высокий уровень. Теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы", могут прожить достаточно долго. Но это происходит не во всех государствах мира, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой.

В России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — более 50%. В группе риска находятся не только пожилые люди, но и мужчины от 35 лет, а также женщины, у которых наступила менопауза.

Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в России является артериальная гипертония. Ею страдает практически каждый второй взрослый россиянин — более 40% взрослых людей в России, в частности, более 45% мужчин и 42% женщин. На второй позиции по распространенности идет ишемическая болезнь сердца, на третьем месте — цереброваскулярные заболевания (группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения).

По статистике сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. Поэтому для мужчин самый опасный возраст — это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет.

Важным фактором риска является генетическая предрасположенность, которая присутствует у человека, если среди его родственников первой линии (мать, отец, брат, сестра) случались сердечно-сосудистые осложнения в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин.

Следующие факторы риска — нездоровое питание, употребление алкоголя, курение и любые другие формы потребления табака, в том числе курение трубки, кальяна.

Также к фактором риска образования сердечно-сосудистых заболеваний относится группа психосоциальных факторов — острые стрессы, вялотекущие стрессовые состояния, тревожные и депрессивные состояния.

Далее следует низкая физическая активность, которая очень тесно связана избыточной массой тела, ожирением.

По данным ученых, для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. При этом не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку.

Во Всемирный день сердца проводятся тематические семинары и конференции, "круглые столы", выступления кардиологов и терапевтов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников