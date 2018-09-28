Биография Андрея Костюка

Глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Александрович Костюк родился 2 июня 1979 года в городе Тынде Амурской области.

В 2001 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации по специальности "Мосты и транспортные тоннели".

В 2008 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 2002 по 2006 год работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении "Дирекция транспортного строительства" при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Санкт-Петербурга, где прошел путь от специалиста 2-й категории до заместителя начальника отдела транспортных сооружений.

С 2006 по 2012 год работал заместителем начальника, затем — начальником Федерального казенного учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства".

В декабре 2012 года был назначен заместителем руководителя Росавтодора. Курировал деятельность Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог

28 сентября 2018 года Андрей Костюк был назначен главой Федерального дорожного агентства.

Андрей Костюк имеет множество наград. Награжден почетной грамотой министерства транспорта РФ (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), благодарностью правительства РФ (2017), орденом Почета (2017) и т.д.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила около 4,8 миллиона рублей.

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