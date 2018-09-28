Межгосударственные отношения России и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. Договорно-правовую базу составляют порядка 150 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года — российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

Киргизия — стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.

Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.

28 февраля 2017 года президент России посетил с официальным визитом Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсуждались вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза. По итогам переговоров был подписан ряд документов о сотрудничестве.

14 апреля 2017 года президент России Владимир Путин вновь посетил Киргизию, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

9 июня 2017 года лидеры России и Киргизии приняли участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

19-23 июня 2017 года по приглашению Владимира Путина президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетил Россию с государственным визитом.

19 июня Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели в Кремле неформальную встречу. 20 июня состоялись переговоры на высшем уровне. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам визита был подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

В ходе визита Алмазбек Атамбаев также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Очередные встречи лидеров России и Киргизии состоялись в сентябре и октябре.

17 ноября 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, завершающий свою деятельность на посту главы Киргизии, посетил Россию с рабочим визитом для участия в мероприятиях Санкт-Петербургского международного культурного форума. В ходе встречи на высшем уровне Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин обсудили результаты многолетнего сотрудничества двух стран.

29 ноября 2017 года с рабочим визитов Россию посетил новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, где в Москве состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.

26 декабря 2017 года в загородной резиденции президента России Ново-Огарево состоялась встреча лидеров РФ и Киргизии в рамках неформальной встречи глав стран — участниц СНГ.

14 мая 2018 года состоялась встреча Владимира Путина с президентом Киргизии, на которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

14 июня 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры России и Киргизии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Сооронбай Жээнбеков также посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.

1 июня 2018 года "на полях" заседания Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств состоялась встреча Дмитрия Медведева с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.

Россия — один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.

По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2017 году составил 1,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 1,4 миллиарда долларов и импорт — 206,1 миллиона долларов.

В январе-июле 2018 года объем взаимной торговли России и Киргизии составил 995,2 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 857,9 миллиона долларов и импорта — 137,3 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них. В структуре импорта — металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства.

Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Последнее заседание МПК состоялось в марте 2018 года в Москве.

В 2015 году был дан старт практической работе Российско-Киргизского Фонда развития (соглашение, регулирующее его деятельность, подписано 24 ноября 2014 года), созданного в целях содействия модернизации ряда отраслей экономики Киргизской Республики.

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизской Республики от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.

Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере — образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.

Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России и Неделя российского кино. Ответные Дни культуры Киргизии в России состоялись в июне 2017 года.

Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.

С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников