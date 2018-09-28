РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Межгосударственные отношения России и Киргизии

(обновлено: 04:30 28.09.2018)
0130
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. Договорно-правовую базу составляют порядка 150 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года — российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

Киргизия — стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.

Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.

28 февраля 2017 года президент России посетил с официальным визитом Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсуждались вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза. По итогам переговоров был подписан ряд документов о сотрудничестве.

14 апреля 2017 года президент России Владимир Путин вновь посетил Киргизию, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

9 июня 2017 года лидеры России и Киргизии приняли участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

19-23 июня 2017 года по приглашению Владимира Путина президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетил Россию с государственным визитом.

19 июня Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели в Кремле неформальную встречу.  20 июня состоялись переговоры на высшем уровне. Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. По итогам визита был подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

В ходе визита Алмазбек Атамбаев также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Очередные встречи лидеров России и Киргизии состоялись в сентябре и октябре.

17 ноября 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, завершающий свою деятельность на посту главы Киргизии, посетил Россию с рабочим визитом для участия в мероприятиях Санкт-Петербургского международного культурного форума. В ходе встречи на высшем уровне Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин обсудили результаты многолетнего сотрудничества двух стран.

29 ноября 2017 года с рабочим визитов Россию посетил новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, где в Москве состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.

26 декабря 2017 года в загородной резиденции президента России Ново-Огарево состоялась встреча лидеров РФ и Киргизии в рамках неформальной встречи глав стран — участниц СНГ.

14 мая 2018 года состоялась встреча Владимира Путина с президентом Киргизии, на которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

14 июня 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Москву с рабочим визитом.  В ходе переговоров на высшем уровне лидеры России и Киргизии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Сооронбай Жээнбеков также посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.

1 июня 2018 года "на полях" заседания Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств состоялась встреча Дмитрия Медведева с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.

Россия — один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.

По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2017 году составил 1,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 1,4 миллиарда долларов и импорт — 206,1 миллиона долларов.

В январе-июле 2018 года объем взаимной торговли России и Киргизии составил 995,2 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 857,9 миллиона долларов и импорта — 137,3 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них. В структуре импорта — металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства.

Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Последнее заседание МПК состоялось в марте 2018 года в Москве.

В 2015 году был дан старт практической работе Российско-Киргизского Фонда развития (соглашение, регулирующее его деятельность, подписано 24 ноября 2014 года), созданного в целях содействия модернизации ряда отраслей экономики Киргизской Республики.

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизской Республики от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.

Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере — образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.

Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России и Неделя российского кино. Ответные Дни культуры Киргизии в России состоялись в июне 2017 года.

Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.

С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена