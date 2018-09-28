Организация Североатлантического договора (НАТО)

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) — военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 29 стран.

По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.

Между тем Североатлантический альянс неоднократно нарушал международное право, в том числе, Устав ООН и Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Без согласия Совета Безопасности ООН или в нарушение прописанного в них мандата Североатлантический альянс предпринял ряд военных интервенций за пределами зоны своей ответственности.

Президент и МИД России неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран.

Фактически, начиная со своего основания, НАТО была ориентирована на противодействие Советскому Союзу и позднее — странам-участницам Организации Варшавского договора (ОВД, с 1955 года), а после прекращения действия ОВД и распада СССР — на противодействие России.

Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки и Франция.

В период с 1949 года до начала 1980-х годов к Североатлантическому союзу присоединились четыре страны (Турция и Греция в 1952 году, Германия в 1955 году, Испания в 1982 году).

В 1958 году президент Франции генерал Шарль де Голль провозгласил курс на выход страны из состава НАТО. В марте 1959 года французский флот в Средиземном море был выведен из-под командования НАТО, средства противовоздушной обороны были переданы под национальный контроль. В 1966 году Франция приняла решение о выходе из состава военных командных структур НАТО. Из страны были выведены многочисленные военные базы США, французские войска перестали участвовать в военных операциях НАТО.

© AFP 2018 / V. Sobolov Президент Франции Шарль де Голль и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время встречи во Французском посольстве в Москве. Июнь 1966 года © AFP 2018 / V. Sobolov Президент Франции Шарль де Голль и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время встречи во Французском посольстве в Москве. Июнь 1966 года

В феврале 1990 года, в ходе переговоров о воссоединении Германии, Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако обязательства были нарушены.

Самым значительным, как с точки зрения числа новых членов, так и в плане политических последствий, стало расширение НАТО после окончания "холодной войны".

Согласно основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев. Однако продвижение военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между РФ и НАТО.

В 1999 году в НАТО вошли бывшие страны-участницы Организации Варшавского договора — Венгрия, Польша и Чехия ("Четвертое расширение НАТО"), в 2004 году — бывшие участницы ОВД Болгария, Румыния и Словакия, а также Латвия, Литва, Словения и Эстония ("Пятое расширение НАТО").

На саммите НАТО в Бухаресте 2008 году было принято решение о включении в НАТО Хорватии и бывшей участницы ОВД Албании. 1 апреля 2009 года они стали полноправными членами Организации Североатлантического договора ("Шестое расширение НАТО"). Также на саммите в Страсбурге Франция вернулась во все покинутые ранее структуры НАТО.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. Результаты социологического опроса, организованного оппозицией Черногории, показали, что 54,7% жителей страны выступали против вступления в НАТО, а 57,9% граждан поддерживали идею провести референдум по этому вопросу. В стране проходили акции протеста.

© AP Photo / Risto Bozovic Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице © AP Photo / Risto Bozovic Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице

Однако решение о присоединении страны к альянсу было принято без учета мнения народа. Закон о вступлении Черногории в НАТО ратифицировал парламент. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81.

В числе главных стран-кандидатов на вступление в НАТО значатся Македония, Босния и Герцеговина и Грузия.

Македония участвует в Плане действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО с 1999 года, а на саммите в Бухаресте в 2008 году стране было предложено вступить в организацию при условии, что она совместно с Грецией найдет взаимоприемлемое решение по вопросу о ее названии.

17 июня 2018 года главы МИД Греции и бывшей югославской республики Македония подписали соглашение о новом конституционном названии Македонии. Согласно документу, официальным названием БЮРМ станет "Республика Северная Македония", которое будет употребляться erga omnes (во всех случаях). 5 июля 2018 года депутаты парламента Македонии утвердили договор о переименовании республики.

30 сентября 2018 года в Македонии пройдет референдум по новому конституционному наименованию страны.

25 июля 2018 года стало известно, что НАТО начала переговоры с Македонией о вступлении в альянс. Представитель НАТО сообщил, что согласно имеющемуся у альянса опыту, переговоры о вступлении длятся минимум 18 месяцев.

В 2010 году было решено предоставить ПДЧ Боснии и Герцеговине, обусловив его выполнение разрешением вопроса о регистрации недвижимости, используемой министерством обороны страны. С тех пор ситуация не изменилась. Грузия является единственной страной-кандидатом на вступление в НАТО, которая еще не получила план действий по членству в альянсе.

В своей деятельности НАТО руководствуется принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне (Португалия) 19-20 ноября 2010 года Стратегической концепцией Североатлантического союза.

В рамках НАТО существует ряд программ, важнейшая из которых — "Партнерство ради мира". Ее политической основой является Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), который объединяет 50 стран, из них 29 — это государства члены НАТО и 21 — страны партнеры, в том числе Россия.

Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический совет (Совет НАТО), который состоит из представителей всех государств-членов и проводит свои заседания под председательством генерального секретаря НАТО.

Высшим военно-политическим органом организации является Комитет военного планирования, который собирается дважды в год на свои сессии на уровне министров обороны.

Министры обороны стран НАТО также проводят регулярные заседания в рамках Группы ядерного планирования (ГЯП), где они обсуждают конкретные политические вопросы, связанные с ядерными силами.

Основными элементами военной структуры НАТО являются Военный комитет, в состав которого входят начальники генеральных штабов стран членов НАТО, его исполнительный орган — Международный военный штаб, и структура органов военного управления НАТО, состоящая из Стратегического командования по операциям и Командования по трансформации ОВС НАТО.

Повседневную деятельность всех структур НАТО организует Международный секретариат во главе с генеральным секретарем, назначаемым правительствами стран членов. Генеральный секретарь является номинальным председателем Совета НАТО и всех других главных комитетов НАТО.

В октябре 2014 года генеральным секретарем НАТО стал Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg).

Штаб-квартира организации находится в Брюсселе (Бельгия). Официальное открытие штаб-квартиры состоялось 16 октября 1967 года.

Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупные военные расходы всех 29 членов НАТО достигли 900 миллиардов долларов в 2017 году, что составило 52% мировых расходов.

Военные интервенции с участием войск НАТО

За время существования альянса было проведено несколько крупномасштабных военных операций в странах Европы и Ближнего Востока.

В 1995 году была проведена в нарушение Устава ООН первая крупномасштабная военная акция НАТО — операция "Обдуманная сила" ("Освобожденная сила", "Немедленный ответ") в Боснии и Герцеговине. Поводом для массированного бомбового удара по военному потенциалу самопровозглашенной Республики Сербской стал взрыв на городском рынке в Сараево, в котором обвинили сербов.

Операция проводилась при отсутствии резолюции Совета Безопасности ООН. Основы военной операции НАТО в Боснии заложил "Меморандум о взаимопонимании между главнокомандующим объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей Югославии". С текстом документа, в котором фактически речь шла о порядке проведения военно-воздушных операций против сербов в соответствии с подготовленным списком "стационарных целей", не были ознакомлены два постоянных члена СБ — Китай и Россия.

В 1999 году в нарушение Устава ООН и без санкции Совбеза ООН была проведена военная операция "Союзная сила" против Югославии.

Официальным поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских войск на территории края Косово и Метохии, который входит в состав Сербии. Сербские власти были обвинены в этнических чистках.

© AP Photo / Darko Vojinovic Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 © AP Photo / Darko Vojinovic Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999

За время операции силами НАТО было совершено, по различным данным, от 37,5 до 38,4 тысячи боевых вылетов, в ходе которых было атаковано более 900 целей на территории Сербии и Черногории, сброшено более 21 тысячи тонн взрывчатых веществ. В ходе авиаударов были использованы запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U 238).

Число военных и гражданских лиц, погибших в ходе операции, до сих пор точно не установлено. Западная правозащитная организация Human Rights Watch, финансируемая фондами, связанными с правительством США, подтвердила лишь 90 инцидентов, в ходе которых в результате бомбардировок НАТО погибло гражданское население.

По оценкам организации, во время операции "Союзная сила" было убито от 489 до 528 мирных жителей. Однако по данным властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек.

В 2001 году начата военная операция "Несокрушимая свобода" на территории Афганистана, в которой приняли участие вооруженные силы США и контингент Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

С 2001 года в Афганистане были убиты около 104 тысяч человек, из них более 31 тысячи мирных жителей, ранены более 40 тысяч человек. В ходе военных действий были убиты более 2400 американских солдат и более тысячи солдат международной коалиции.

Максимальный размер контингента ISAF составлял 139 тысяч человек.

Коалиция стран НАТО во главе с США завершила боевую миссию в Афганистане 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года альянс начал в стране новую невоенную операцию в составе 12 тысяч человек военнослужащих, в задачи которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

В 2011 году международной коалиции под командованием НАТО провела военную операцию в Ливии. Операция Североатлантического альянса получила название "Объединенный защитник".

© AFP 2018 / Philippe Desmazes Разрушенная в результате бомбардировок НАТО военная база в Ливии. 1 ноября 2011 © AFP 2018 / Philippe Desmazes Разрушенная в результате бомбардировок НАТО военная база в Ливии. 1 ноября 2011

Совет безопасности ООН 17 марта 2011 года резолюцией №1973 санкционировал военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. Россия при голосовании воздержалась.

Это дало возможность НАТО проводить бомбардировки Ливии. В результате гражданской войны лидер ливийской Джамахирии Муамар Каддафи был свергнут и 20 октября убит близ своего родного города Сирт, скрываясь от преследования оппозиции.

Операция НАТО в Ливии завершилась 31 октября 2011 года.

По экспертным оценкам, во время операции погибли 40 тысяч человек.

При этом страна, которая на тот момент была одной из самых развитых и стабильных в Африке с точке зрения безопасности, в результате фактически распалась и превратилась в прибежище террористов и радикальных группировок. Гражданская война в Ливии продолжается до сих пор.

НАТО и Россия

В мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, в котором было отмечено, что Россия и НАТО "не рассматривают друг друга как противников".

Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие, а также крупные военные контингенты стран НАТО.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России.

5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решило пересмотреть все отношения с Россией, при этом встречи на уровне Совета Россия-НАТО продолжатся.

1 апреля 2014 года главы МИД стран НАТО подтвердили решение приостановить все практическое и военное сотрудничество между НАТО и Россией, но решили сохранить контакты Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов и выше.

В 2016 году после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей.

В 2017 году заседания совета на уровне послов проводилось трижды: 30 марта, 13 июля и 26 октября.

Очередное заседание Совета Россия — НАТО состоялось 31 мая 2018 года. Оно стало седьмым за последние два года.

В мае 2015 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что количество учений и патрулирований на восточных границах НАТО будет увеличено и что планируется крупнейшее "усиление альянса со времен холодной войны" в свете угрозы безопасности для стран-членов блока на восточной и южной границах.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности расширить обеспечение защиты стран Балтии, а также о планах увеличить количество учений на восточных границах подтверждают то, что члены альянса намерены пересмотреть основополагающий акт РФ-НАТО, подписанный в 1997 году.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Самолеты НАТО в Литве © AP Photo / Mindaugas Kulbis Самолеты НАТО в Литве

14 июня 2016 года министры обороны стран-членов НАТО одобрили размещение по одному батальону альянса на основе ротации в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

По мнению экспертов, решение о развертывании четырех батальонов НАТО в Прибалтике и Польше свидетельствует о постепенной реализации плана альянса по наращиванию своей военной инфраструктуры и численности войск на восточных рубежах, итогом которого может стать его выход из основополагающего акта Россия-НАТО.

По словам президента России Владимира Путина, действия НАТО у границ России направлены "на подрыв десятилетиями складывавшегося военного паритета".

По мнению МИД России, укрепление военного потенциала НАТО вблизи границ России угрожает стабильности и безопасности в Европе.

"Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер", — заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников