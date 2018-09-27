Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года.

Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.

Таджикистан — стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-таджикские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года).

27 февраля 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, глава Российского государства вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы — министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.

По итогам российско-таджикистанских переговоров был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.

Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года и 5-6 октября 2007 года).

Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Москву с официальным визитом в апреле 1999 года, с государственным визитом — в октябре 2009 года. С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в июле и августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года и в октябре 2017 года.

Лидеры России и Таджикистана регулярно встречаются в рамках мероприятий по линии СНГ, ОДКБ, ШОС.

9 июня 2018 года состоялась встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

14 июня по приглашению президента России Владимира Путина президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

30 мая — 1 июня 2018 года Таджикистан с официальным визитом посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ходе визита он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и провел переговоры с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода.

Поддерживаются межпарламентские связи. 13-14 октября 2016 года Таджикистан посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко. Спикер Совета Федерации была принята президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоялись также встречи Валентины Матвиенко со спикерами верхней и нижней палат парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым и Шукурджоном Зухуровым.

В октябре 2017 года парламентская делегация Таджикистана, возглавляемая председателем верхней палаты Махмадсаидом Убайдуллоевым посетила Санкт-Петербург для участия в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.

2 апреля 2015 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нанес рабочий визит в Душанбе по приглашению министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова. Сергей Лавров был также принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

8-9 апреля 2018 года министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов посетил с официальным визитом Россию.

Торгово-экономические связи РФ и Таджикистана основываются на межправительственных соглашениях о торгово-экономическом сотрудничестве (соглашение о свободной торговле) от 10 октября 1992 года и об углублении экономического сотрудничества и развития интеграционных связей от 27 февраля 1995 года.

Россия является ведущим экономическим партнером Таджикистана. Доля России во внешнеторговом обороте республики является самой крупной (около 25%).

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот России с Таджикистаном составил 717,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 692,3 миллиона долларов и импорт — 25,2 миллиона долларов.

По итогам января-июля 2018 года объем внешней торговли России и Таджикистана составил 557,1 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 534,6 миллиона долларов и импорта — 22,5 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями, машинами, оборудованием и транспортными средствами.

Основу российского импорта составляют текстиль и обувь.

В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Очередное заседание МПК прошло в апреле 2018 года в Москве.

В 2006 году в Душанбе было открыто Торговое представительство Российской Федерации.

Российская Федерация занимает первое место по объему накопленных капиталовложений в таджикскую экономику — 1,6 миллиарда долларов, что составляет около 20% всех иностранных инвестиций.

Самый крупный российский инвестиционный проект в республике — Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии ОАО "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана.

В 2003 году началось взаимодействие группы "Газпром" с Республикой Таджикистан — с правительством республики было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет (до 2028 года). Оператором по реализации проектов на территории этой страны было назначено ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз" (ныне Gazprom International). В 2006 году в Таджикистане было открыто представительство Gazprom International, а в 2008 году "Газпром" и правительство Таджикистана подписали Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр Таджикистана, ставшее основополагающим документом для реализации проектов на территории республики. В 2010-2013 годах ОАО "Газпром" провела работы по бурению разведочной скважины "Шахринав-1п" — самой глубокой в Центральной Азии (6450 метров).

Одним из сбытовых предприятий ОАО "Газпром нефть" и его официальным дилером в Таджикистане является ООО "Газпром нефть — Таджикистан".

На рынке высоких технологий Таджикистана активно работают крупные российские компании — ООО "Таком" (торговая марка "Билайн") и ЗАО "Мегафон Таджикистан".

Российская компания "Тролза" поставляет в республику машинокомплекты, из которых в Душанбе собирают современные троллейбусы.

В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

К настоящему времени подписаны ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между регионами Российской Федерации и Республики Таджикистан.

С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России, подразделения которой в 2004 году были преобразованы в 201-ю российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих — около 7,5 тысячи человек. В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан (2012) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.

Сохраняется важность гуманитарного взаимодействия для решения вопросов смягчения последствий стихийных бедствий и социально-экономической ситуации в республике. Гуманитарная помощь Таджикистану носит регулярный характер.

Одним из приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества остается укрепление позиций российского образования, продвижение российских образовательных услуг и расширение сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран.

Ведется работа по подбору и направлению на учебу в российские вузы таджикских студентов и представителей русскоязычных диаспор, в том числе за счет федерального бюджета по государственным квотам.

В 2018/2019 учебном году Таджикистану была выделена квота в 618 мест.

В Душанбе действуют филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Московского энергетического института. Крупным совместным образовательным проектом является Российско-Таджикский (славянский) университет (РТСУ).

В Таджикистане работают четыре центра фонда "Русский мир".

В Душанбе действует Представительство Россотрудничества — Российский центр науки и культуры — регулярно проводящий культурно-просветительские мероприятия.

Яркими культурными событиями в двустороннем диалоге неизменно являются Дни культуры наших стран. Дни культуры Таджикистана в России планируется провести осенью 2018 года.

Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере. В России ежегодно находятся около 1 миллиона таджикских граждан.

По данным Центробанка РФ, в 2017 году из России в Таджикистан было переведено более 2,5 миллиарда долларов. Это больше на 600 миллионов, чем в 2016 году.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников