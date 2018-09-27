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Межгосударственные отношения России и Азербайджана

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Архивное фотоВизит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года.

Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года).

Азербайджан — важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран — принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Активно развивается сотрудничество на высшем уровне. 13 августа 2013 года президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с рабочим визитом. По итогам визита был подписан ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в области добычи нефти и газа и о строительстве автомобильного моста на границе двух государств. Стороны обсудили также политические проблемы, в том числе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

6-8 февраля 2014 года президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой посетили Сочи и присутствовали на мероприятиях, посвященных открытию ХХII зимних Олимпийских игр.

8-10 августа 2014 года Ильхам Алиев посетил Сочи. В ходе встречи главы России и Азербайджана обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов. Отдельно рассматривалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

29-30 сентября 2014 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в IV саммите прикаспийских государств в Астрахани.

8-9 мая 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

12-13 июня 2015 года президент России Владимир Путин посетил Баку с рабочим визитом. В ходе встречи на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия и международные дела.

Владимир Путин также принял участие в церемонии открытия Первых Европейских игр.

20 июня 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Санкт-Петербург. В ходе встречи с Владимиром Путиным обсуждалась текущая ситуация в двусторонних отношениях, гуманитарное сотрудничество, пути решения карабахской проблемы.

8 августа 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Азербайджан с рабочим визитом. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также принял участие в первой трехсторонней встрече глав государств России, Азербайджана и Ирана. Лидеры трех стран обсудили широкий круг вопросов международной повестки дня и конкретные проекты сотрудничества. По итогам саммита стороны приняли совместную декларацию.

21-22 июля 2017 года президент Азербайджана посетил Россию с рабочим визитом (город Сочи).

1 ноября 2017 года Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Тегеране перед началом саммита России, Ирана и Азербайджана.

26 декабря 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав стран — участниц СНГ в загородной резиденции президента России Ново-Огареве.

13-14 июня 2018 года Москву посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он встретился с Путиным и принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

1 сентября 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Россию (город Сочи) с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались различные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. По итогам встречи Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. В рамках визита был подписан также пакет межправительственных и коммерческих документов.

Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.

5-7 марта 2017 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

19-20 ноября 2017 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил официальный визит в Азербайджан. Сергей Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Между Россией и Азербайджаном поддерживаются многочисленные контакты по парламентской линии, на уровне руководителей ключевых ведомств.

7 февраля 2018 года в Москве находился председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октай Асадов. Он провел встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а также принял участие в мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических связей между Россией и Азербайджаном.

24-25 июня 2018 года в Баку с официальным визитом находился председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ — не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот России с Азербайджаном составил 2,627 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 1,935 миллиарда долларов и импорт — 692,1 миллиона долларов.

За январь-июль 2018 года объем внешней торговли России и Азербайджана составил 1,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 928,3 миллиона долларов и импорт — 444,6 миллиона долларов.

Структуру российского экспорта в Азербайджан составляют такие группы товаров как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности; минеральные продукты.

Российский импорт представлен такими товарами как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты; металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; текстиль и обувь; продукция химической промышленности.

Прямые капиталовложения России в Азербайджан составляют 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действует около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом.

В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании — "Газпром", "Транснефть", "Лукойл".

Углубляется кооперация в промышленной сфере. КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания "Р-Фарм" вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. Газпромбанк участвует в развитии Сумгаитского химико-промышленного парка, инвестиции составляют порядка 750 миллионов долларов.

Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана.

Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет в 2017 году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более 450 миллионов долларов.

Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (последнее заседание прошло 16 декабря 2016 года в Баку).

Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. Объем продукции военного назначения, закупленной Азербайджаном из России, превышает пять миллиардов долларов. Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР- 80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др. На регулярной основе осуществляется обмен визитами руководителей оборонных ведомств обеих стран.
Азербайджан поддерживает межрегиональные связи с 78 субъектами Российской Федерации.

Поддерживаются российско-азербайджанские связи в области культуры и образования. В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке.

С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года — филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.

Ежегодно в Азербайджане проходит большое количество мероприятий в области культуры: драматические, оперные, балетные спектакли, эстрадные концерты с участием ведущих российских артистов и др.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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