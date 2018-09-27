Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 году. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Эта дата была выбрана потому, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

По данным Ростуризма, в 2015 и 2016 году в туристической отрасли России наметился перелом в пользу внутреннего и въездного туризма. Страна стала более привлекательной для иностранных туристов благодаря современной инфраструктуре, которая создается в рамках реализации в регионах Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, повышению качества сервиса, активному продвижению на зарубежных рынках. Кроме того, низкий курс рубля сделал путешествия по России более доступными иностранным гражданам и позволил удовлетворить отложенный спрос.

По данным Росстата, в 2017 году Россию посетили более 24,4 миллиона иностранных туристов.

По данным ЮНТВО, в 2017 году число международных туристских прибытий по всему миру увеличилось почти на 7% и составило 1,323 миллиарда человек. Европу посетили 671 миллион туристов (51%), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Япония и т.д.) — 323 миллиона (24%), Американский регион — 209 миллионов (16%), Африку — 63 миллиона (5%) и Ближний Восток — 58 миллионов человек (4%). Наибольший прирост туристов зафиксирован в Африке (+9%), Европе (+8%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%).

По прогнозам ЮНВТО, к 2030 году глобальное число прибытий туристов достигнет 1,8 миллиарда.

В 2018 году темой Всемирного дня туризма является "Туризм и Цифровая трансформация" (Tourism and the Digital Transformation). Ее целью является рассмотрение влияния инноваций и цифровых достижений на развитие туристической индустрии.

Официальное празднование дня туризма пройдет в Будапеште (Венгрия), в стране со стабильным ростом туризма. В 2017 году Венгрию посетили почти 16 миллионов иностранных туристов, что на 50% больше показателей 2010 года. В конце 2017 года Венгрия утвердила Стратегию развития туризма на период до 2030 года. К 2030 году страна планирует инвестировать 2,7 миллиарда евро для укрепления своих позиций в спорте, культуре и природном туризме, а также увеличить долю туризма в национальном ВВП с 10% до 16%.

В день праздника на официальных мероприятиях смогут выступить финалисты конкурса ЮНВТО на лучшие стартапы в туристической области (1st UNWTO Tourism Startup Competition), предоставляющего победителям возможность реализовать инновационные идеи и внести свой вклад в развитие туризма.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников