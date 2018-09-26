Биография Юрия Кокова

Юрий Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 октября 2017

Юрий Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 октября 2017

Юрий Александрович Коков родился 13 августа 1955 года в городе Нальчик.

В 1979 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета.

С 1979 года по 1987 год проходил службу на различных должностях в подразделениях уголовного розыска и службы БХСС МВД Кабардино-Балкарской Республики.

С 1987 года по 1991 год — заведующий административно-финансовым отделом Совета министров КБР.

В 1991-1995 годах был заместителем начальника службы криминальной милиции, начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД КБР.

С 1995 по 1999 год работал заместителем министра внутренних дел МВД КБР — начальником службы криминальной милиции.

Дважды, в 1993 и 1997 годах, избирался в палату представителей парламента Кабардино-Балкарии, где возглавлял комиссию по законодательству и безопасности.

В 1999 году Юрий Коков был переведен в Москву на должность главного инспектора инспекции Главного организационно-инспекторского управления МВД России.

В 2003 году был назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.

С 2005 года — первый заместитель начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

С 2008 по 2012 год — начальник Главного управления (Департамента) по противодействию экстремизму МВД России.

С сентября 2012 года работал начальником Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ.

6 декабря 2013 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики.

9 октября 2014 года депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали Юрия Кокова Главой Кабардино-Балкарской республики.

26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин сообщил о переходе Юрия Кокова с должности главы КБР на другую работу в Москву.

Генерал-полковник полиции. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.

Награжден рядом государственных и ведомственных наград, в том числе медалью "За отличие в охране общественного порядка", орденом Мужества, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Женат, есть двое детей.

Декларированный доход за 2017 год составил более 2 миллионов рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников