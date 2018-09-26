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Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

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© AFP 2018 / Stephane De SakutinАкция за полную ликвидацию ядерного оружия во ФранцииАкция за полную ликвидацию ядерного оружия во Франции
© AFP 2018 / Stephane De Sakutin

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия направлен на повышение уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для человечества, необходимости полной ликвидации этого оружия, с тем чтобы мобилизовать международные усилия на достижение общей цели построения мира, свободного от ядерного оружия.

Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Также, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Она была основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами — участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. Плюс была поддержана каждым из генеральных секретарей Организации Объединенных Наций.

В настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 15 000 единиц ядерного оружия. Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов.

В декабре 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение о подготовке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования. Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".

27 марта 2017 года в Генеральной Ассамблее ООН стартовали межправительственные переговоры по разработке текста конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако в конференции не приняли участие почти 40 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.

7 июля 2017 года участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст итогового документа.

В конвенции отмечается, что "большинство стран мира больше не рассматривают ядерное оружие как легитимное средство войны". Сообщается, что страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не приобретать и не испытывать ЯО. Кроме того, соглашение обязывает государства оказывать помощь жертвам применения оружия массового поражения.

20 сентября 2017 года документ был открыт для подписания.

Конвенция вступит в силу через 90 дней после того, как ее ратифицируют не менее 50 стран.

В настоящее время документ подписали 60 стран, 15 из них ратифицировали конвенцию.
http://disarmament.un.org/treaties/t/tpnw

В МИД России высказывались против подписания договора о полном запрете ядерного оружия. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, ратификация соглашения не отвечает национальным интересам России и может привести к нарушению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году.

Россия привержена цели достижения мира без ядерного оружия и вносит весомый вклад в глобальные усилия по сокращению ядерных вооружений. Реализация советско-американского Договора 1987 года о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволила уничтожить свыше 1800 баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500-5500 км и более 800 пусковых установок (ПУ) к ним. В общей сложности деактивировано более 3 тысяч ядерных боеголовок совокупной мощностью свыше 500 тысяч килотонн.

Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по Договору 1991 года о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и Договору 2002 года о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП). Россия сократила количество развернутых стратегических боезарядов с уровня 9000 до 1900 единиц, а также ликвидировала более 1600 ПУ межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), более 3100 МБР и БРПЛ, порядка 50 ракетных подводных лодок стратегического назначения и около 70 тяжелых бомбардировщиков (ТБ).

В соответствии с Договором 2010 года о дальнейших мерах по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений (вступил в силу 5 февраля 2011 года) Россия и США согласились на треть (до 1550 единиц) урезать суммарное количество боезарядов ("потолок" по ДСНП — 2200 единиц) и более чем в два раза (до 700 единиц) — предельный уровень стратегических носителей ("потолок" по ДСНВ — 1600 единиц, ДСНП носители не ограничивал). Кроме того, был установлен дополнительный уровень в 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ. К контрольной дате по Договору — 5 февраля 2018 года — Российская Федерация свои обязательства по сокращению СНВ полностью выполнила.

Также Россия в четыре раза сократила свой арсенал нестратегического ядерного оружия и сосредоточила его на центральных базах хранения в пределах национальной территории.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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