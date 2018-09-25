Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной

Актриса, народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В кино — с 1955 года, первой ролью артистки была лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Первую главную роль Лидия Федосеева сыграла в фильме "Сверстницы" (1959).

В полной мере талант актрисы раскрылся в фильмах ее мужа писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, в которых она сыграла народных героинь — простых русских женщин, искренних и доверчивых, наделенных внутренней силой. Таковы Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная"(1973).

После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию — Федосеева-Шукшина. В кинолентах 1970-х годов актриса продолжила образную линию шукшинских героинь, сыграв главные роли в фильмах "Трын-трава" (1976) Сергея Никоненко и "Позови меня в даль светлую"(1977) Станислава Любшина и Германа Лаврова.

Федосеева-Шукшина много снималась в исторических фильмах: "Юность Петра" (1980), "Демидовы" (1983), "Виват, гардемарины" (1991), "Петербургские тайны" (1994-1998), "Графиня Шереметева" (1994), "Князь Юрий Долгорукий" (1998) и др. Запоминающимися были ее роли экранизациях "Мертвые души" (1984) и "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001) по Николаю Гоголю, "Маленькие трагедии" (1979) по Александру Пушкину, "Хождение по мукам" (1977) по Алексею Толстому, "Крейцерова соната (1987) по Льву Толстому и др.

Она играла в польских кинолентах "До последней капли крови" (1979) и "Баллада о Янушике" (1987).

Популярностью у зрителей пользуются работы актрисы в картинах "12 стульев (1976), "Вам и не снилось" (1980), "Любовь с привилегиями" (1989) и др.

Лидия Федосеева-Шукшина также играла главные роли в сериалах "Террористка Иванова" (2009), "Сердце матери" (2010), "Женить миллионера!" (2010).

Всего на ее счету свыше 80 ролей в кино.

В 1974-1993 годах актриса работала в Театре-студии киноактера (с 1992 года — Государственный театр киноактера).

В 2005-2014 годах была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!".

В 1984 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998) за большой личный вклад в развитие киноискусства, медалью "За заслуги перед обществом" (2009). За роль в фильме "Баллада о Янушике" (1988) творчество Федосеевой-Шукшиной было отмечено польским орденом Искусств.

От первого брака с актером Вячеславом Ворониным (1934-2016) у актрисы есть дочь Анастасия. От брака с Василием Шукшиным (1929-1974) у нее две дочери — Мария и Ольга. Мария, окончив Институт иностранных языков, стала киноактрисой и телеведущей. Ольга окончила ВГИК, снималась в нескольких фильмах.

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