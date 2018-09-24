Биография Владимира Сипягина

Владимир Владимирович Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украина).

В 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности инженера-экономиста. С марта 1992 года — заместитель директора по коммерческим вопросам, с ноября 1994 года — ведущий эксперт в коммерческих и финансовых структурах города Владимира.

С 2012 года исполнял обязанности помощника депутата Государственной Думы РФ шестого созыва Виталия Золочевского.

В 2013-2015 годах был координатором Владимирского регионального отделения политической партии ЛДПР.

В 2013 году был избран депутатом Законодательного собрания Владимирской области шестого созыва по списку Владимирского регионального отделения политической партии ЛДПР. Руководитель фракции ЛДПР. Занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Входил в состав комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию.

9 сентября 2018 года на выборах губернатора Владимирской области Владимир Сипягин набрал 31,19% голосов избирателей, уступив только действующему губернатору Светлане Орловой (36,42%), и вышел во второй тур.

Женат, трое детей.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год — 1,6 миллиона рублей.

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