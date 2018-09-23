Биография Сергея Фургала

Второй тур региональных выборов в России (192)

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал побеждает на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК: Фургал набирает 69,57% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,97%.

Ниже приводится биографическая справка Фургала.

Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в поселке Поярково Михайловского района Амурской области.

В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт (ныне — Амурская государственная медицинская академия) по специальности "лечебное дело".

В 2010 году получил диплом магистра экономики в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 1992-1999 годах работал в Поярковской центральной районной больнице на должностях врача-терапевта и врача-невролога.

С 1999 по 2005 год занимался предпринимательской деятельностью.

В 2005 году был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края, фракция ЛДПР.

С 2005 по 2011 годы был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР.

В 2006 году стал начальником Дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС РФ.

С 2007 года – депутат Государственной Думы РФ пятого, шестого и седьмого созывов, фракция ЛДПР. В действующем созыве Госдумы занимает должность первого заместителя председателя комитета по охране здоровья.

В 2013 году Сергей Фургал баллотировался на должность губернатора Хабаровского края, занял второе место, набрав 19,14% голосов избирателей.

9 сентября 2018 года он вновь принял участие в выборах губернатора Хабаровского края, по итогам голосования набрал 35,81% голосов избирателей и вышел во второй тур.

Награжден почетной грамотой председателя Госдумы Бориса Грызлова за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации (2008).

Сергей Фургал женат, у него трое детей.

Сын Антон Фургал (1991) — член ЛДПР, в 2014 году баллотировался в Хабаровскую городскую и краевую думу.

Старший брат — Вячеслав Фургал (1953) — депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР.

Два других брата также занимаются политикой. Алексей Фургал является депутатом законодательного собрания Приамурья, Юрий Фургал — депутат города Зеи.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год составила 4,65 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников