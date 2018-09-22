Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day).

День без автомобиля — символическая акция международного уровня, которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству.

Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет — до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.

Общеевропейский День без автомобиля был организован в 1999 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября, а в 2018 году пройдет под девизом "Выбирай и двигайся!" (Mix and move!).

В 2000 году сеть активистов и организаций — Всемирная Сеть движения без автомобилей провела первый международный День без автомобиля.

В ряде городов принимаются меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды наряду с развитием комфортного и удобного общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры.

Многие мегаполисы мира проводят своеобразные велодемонстрации. Первое такое мероприятие было организовано в 1992 году велосипедистами Сан-Франциско (США). Тогда в ней участвовало лишь 48 человек. Но количество демонстрантов и мест проведения пробегов быстро росло. Самое большое количество участников обычно на демонстрациях в Лондоне (Великобритания), Сиднее, Мельбурне (оба — Австралия), Сан-Франциско (США) и Будапеште (Венгрия). Лозунг всех демонстраций един: "Мы не мешаем движению; мы сами — движение".

По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира.

В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород. В Москве акция проводится с 2008 года.

По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, если Москва хотя бы на один день откажется от машин, вредных выбросов в атмосферу станет на 2,7 тысячи тонн меньше.

В 2009 году к акции присоединился Калининград.

В 2010 году мероприятия в честь Дня без автомобиля впервые организовали сторонники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местные власти в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Твери, Чите, Тамбове, Курске, Казани, Самаре и десятках других городов.

В 2018 году в Москве рамках Дня без автомобиля с 19 по 23 сентября проходит акция "На работу на велосипеде". Посетителям на велосипедах будут предоставлены скидки в некоторых кафе, ресторанах, веломастерских и салонах красоты.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников