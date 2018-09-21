Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года — Союза Белоруссии и России.

Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 160 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2016 году президенты России и Белоруссии провели семь встреч, а главы правительств — десять.

В 2017 году лидеры двух стран встречались восемь раз.

Очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 14 мая 2018 года в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета.

19 июня 2018 года президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Белоруссию. В Минске состоялась встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Затем лидеры приняли участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. По итогам консультаций был подписан ряд документов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня 2018 года, также он посетил церемонию закрытия мирового первенства по футболу 15 июля.

Очередная встреча лидеров России и Белоруссии прошла в Сочи 22 августа. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили двусторонние отношения и вопросы международного характера.

Регулярный характер носят встречи глав правительств двух стран по линии Союзного государства, СНГ и ЕАЭС.

27 июля 2018 года Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков провели двустороннюю встречу накануне межправительственного Совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Главы правительств России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, АПК и других сферах. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы реализации совместных кооперационных проектов.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

29 мая 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Белоруссию. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и провел переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте Белоруссии со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди всех торговых партнеров Российской Федерации.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2017 году увеличился на 26% по сравнению с 2016 годом и составил 30,193 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в Белоруссию составил 18,425 миллиарда долларов (рост на 29,2%), импорт РФ из Белоруссии — 11,768 миллиарда долларов (рост на 21,2%).

В структуре экспорта Российской Федерации преобладают минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; текстиль и обувь.

В структуре российского импорта ведущее место занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической промышленности; металлы и изделия из них; текстиль и обувь; минеральные продукты; древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

По итогам января-июля 2018 года оборот внешней торговли России и Белоруссии составил 19,3 миллиарда рублей, в том числе российский экспорт — 12,4 миллиарда рублей и импорт — 6,9 миллиарда рублей.

Россия в 2017 году оказалась главным инвестором в белорусскую экономику, на ее долю пришлось 38% от всех иностранных инвестиций, вложенных в экономику этой страны, (около 3,7 миллиарда долларов). Белоруссия вложила в экономику России 66,9% от всех своих инвестиций, направленных за рубеж (примерно 3,68 миллиарда долларов).

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 мегаватт. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.

10 декабря 2009 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Более 80 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические отношения с Белоруссией. Создано около 80 крупных совместных сборочных производств; функционирует свыше 200 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с российским — более 3,3 тысячи; производственной кооперацией связано свыше восьми тысяч предприятий, работает больше тысячи совместных производств. В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

29-30 июня 2017 года в Москве прошел очередной, четвертый Форум регионов России и Белоруссии, посвященный развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Пятый Форум пройдет в октябре 2018 года.

Насыщенный характер носят связи между Россией и Белоруссией в области культуры. На регулярной основе осуществляется обмен годами культуры, проводятся различные фестивали.

В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют равные возможности в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, обеспечении одинаковых имущественных прав граждан двух стран, они могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников