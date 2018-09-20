Биография Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио.

Его отец Синтаро Абэ (1924-1991) был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) был премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972 год.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил отделение политологии юридического факультета Университета Сэйкэй.

После окончания университета переехал в США, где изучал политологию в Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, Калифорния). В 1979 году вернулся в Японию, работал в сталелитейной компании Kobe Steel, Ltd.

В 1982 году стал секретарем министра иностранных дел. Ведомство в это время возглавлял его отец.

В 1993 году был избран депутатом Палаты представителей (нижней палаты парламента) от Либерально-демократической партии. В общей сложности Синдзо Абэ девять раз избирался в Палату представителей.

В 1999 году возглавил Комитет здравоохранения Палаты представителей, также был назначен заведующим отделом социальных вопросов Либерально-демократической партии Японии.

С 2000 года — заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (второй кабинет Мори), заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (второй реформированный кабинет Мори).

С 2001 года — заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (второй реформированный кабинет Мори), заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (первый кабинет Коидзуми).

С 2002 года — заместитель генерального секретаря канцелярии кабинета министров (первый реформированный кабинет Коидзуми).

С 2003 года — генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии.

С 2004 года — исполняющий обязанности генерального секретаря и директор штаба по продвижению реформы Либерально-демократической партии Японии.

С 2005 года — генеральный секретарь канцелярии кабинета министров (третий реформированный кабинет Коидзуми).

20 сентября 2006 года Синдзо Абэ стал председателем Либерально-демократической партии Японии, 26 сентября он был избран премьер-министром Японии. Он стал самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны.

12 сентября 2007 года Абэ заявил о намерении уйти в отставку. Сложил полномочия 25 сентября.

26 сентября 2012 года Синдзо Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию Японии. По итогам выборов в Палату представителей 16 декабря 2012 года партия одержала победу, завоевав 294 места.

26 декабря 2012 года Синдзо Абэ был утвержден парламентом на должность премьер-министра.

21 ноября 2014 года Абэ распустил парламент. Это решение он принял для того, чтобы на выборах получить мандат доверия на проведение своей экономической и финансовой политики. Поводом послужили данные об экономическом спаде второй квартал подряд после повышения потребительского налога с 5% до 8%. Это заставило премьера отказаться от планов на очередное повышение налога до 10% в октябре 2015 года.

Досрочные выборы депутатов нижней палаты парламента, которые прошли 14 декабря 2014 года, принесли победу Либерально-демократической партии во главе с Синдзо Абэ. Она получила 290 депутатских мандатов.

24 декабря 2014 года Синдзо Абэ сохранил за собой свой пост и стал 97-м премьер-министром Японии по результатам голосования депутатов нижней палаты парламента.

24 сентября 2015 года Синдзо Абэ был переизбран председателем Либерально-демократической партии Японии.

28 сентября 2017 года Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента. Его целью было получение правящей коалицией конституционного большинства, и замысел увенчался успехом: Либерально-демократическая партия и ее партнер — партия "Комэйто" — по итогам досрочных выборов 22 октября вместе получили более двух третей мандатов.

1 ноября 2017 года Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента был переизбран на пост премьер-министра Японии.

20 сентября 2018 года Синдзо Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, таким образом, он сохранил за собой и пост главы правительства Японии.

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