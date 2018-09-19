Случаи признания недействительными результатов выборов в России

Осенью 1991 года в Калмыкии президентские выборы закончились безрезультатно, так как во втором туре оба кандидата получили менее 50%, необходимых для избрания согласно Закону РСФСР "О выборах главы администрации". В результате ни один из них не был признан избранным. Выборы были признаны недействительными.

8 декабря 1991 года в Чувашии первый тур выборов президента республики не выявил победителя. Во второй тур вышли депутат верховного совета Чувашии Атнер Хузангай и бывший глава совета министров республики Лев Прокопьев. 22 декабря 1991 года второй тур выборов также не принес результата, так как ни один кандидат не набрал положенных по закону о выборах 50% голосов.

В феврале 1993 года челябинский областной совет назначил на апрель первые всенародные выборы главы Челябинской области. Назначенный президентом РФ Борисом Ельциным губернатор Вадим Соловьев объявил это решение незаконным. В марте 1993 года его поддержал Челябинский облсуд, а 10 апреля президент РФ подтвердил полномочия губернатора Соловьева. 11 апреля 1993 года состоялся первый, а 25 апреля — второй тур выборов, на которых победил спикер облсовета Петр Сумин, набравший 48,2% голосов. 7 июня 1993 года Конституционный суд РФ подтвердил незаконность выборов, и губернатором остался Соловьев.

22 сентября 1996 года на выборах главы Амурской области победил представитель КПРФ, спикер областного совета Александр Белоногов, получивший 41,1% голосов. Его основной соперник, действующий губернатор Юрий Ляшко, отстал на 189 голосов (41,02%), но опротестовал итоги выборов. 28 ноября 1996 года облсуд признал выборы недействительными: графологи усомнились в подлинности подписей на протоколах с ряда участков. Однако 23 марта 1997 года на повторных выборах вновь победил Белоногов, набравший 60,51% против 24,41% у Юрия Ляшко.

27 октября 1996 года на выборах главы администрации Агинского Бурятского автономного округа (ныне в составе Забайкальского края) ни один из двух претендентов не набрал более 50% голосов. В связи с чем выборы были признаны недействительными.

22 декабря 1996 года на выборах главы Эвенкийского автономного округа (ныне в составе Красноярского края) победил председатель местного парламента Александр Боковиков, за которого проголосовали 35,52% избирателей. Его соперник, действующий в то время губернатор Анатолий Якимов, отстал на 65 голосов (34,62%). 27 декабря 1996 года окружной избирком признал выборы недействительными из-за нарушения правил агитации со стороны Боковикова. На повторных выборах 16 марта 1997 года Александр Боковиков вновь победил, набрав 49,00% — на 666 голосов больше, чем Анатолий Якимов (40,45%).

В марте 1998 года были отменены результаты выборов мэра Нижнего Новгорода. Победу на них одержал предприниматель Андрей Климентьев, получив поддержку 33% избирателей. Но через три дня результаты выборов были признаны недействительными. Климентьева привлекли к ответственности за хищение валютного кредита, предназначавшегося для Навашинского судостроительного завода "Ока". Предприниматель был арестован и осужден на шесть лет лишения свободы. Мэром при повторном голосовании был избран бывший полпред президента России в Нижегородской области Юрий Лебедев.

В сентябре 2002 года после гибели губернатора Красноярского края Александра Лебедя на внеочередных выборах главы края в первом туре с небольшим отрывом в 2,4% лидировал председатель законодательного собрания региона Александр Усс. Губернатор Таймырского автономного округа (ныне входит в состав Красноярского края) Александр Хлопонин занял второе место. 22 сентября 2002 года во втором туре выборов главы Красноярского края Хлопонин, получивший 48,5% голосов, за Усса проголосовали 43,25% избирателей. 29 сентября крайизбирком, удовлетворив жалобу Усса, признал результаты выборов недействительными из-за большого числа нарушений.

Штаб Александра Хлопонина подал жалобу в краевой суд, который 1 октября отменил решение избиркома. 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил Хлопонина исполняющим обязанности губернатора, а 4 октября Центризбирком РФ отменил решение крайизбиркома. 11 октября 2002 года крайизбирком признал выборы состоявшимися. 27 января 2003 года краевой суд по представлению ЦИК РФ расформировал красноярский крайизбирком.

11 октября 2009 года в дагестанском Дербенте прошли выборы мэра города. В этот день не открылась часть избирательных участков. Выборы были признаны состоявшимися, победил действующий градоначальник Феликс Казиахмедов, набравший 67,52% голосов. После выборов три его соперника направили в суд заявление о признании результатов выборов недействительными. 3 декабря городской суд Дербента отменил итоги выборов мэра города. 23 декабря Верховный суд Дагестана оставил в силе решение городского суда Дербента об отмене итогов выборов мэра города. Новое голосование прошло в октябре 2010 году, победу одержал Имам Яралиев.

19 сентября 2018 года ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными. В единый день голосования 9 сентября 2018 года ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. После публикации первых итогов голосования 16 сентября во втором туре выборов Тарасенко обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко.

Утром 17 сентября после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во 18 сентября появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По данным ЦИК, анализ жалоб на итоги голосования показал, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Также во втором туре выборов были случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросов бюллетеней.

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