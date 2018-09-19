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Биография Дины Рубиной

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПисательница Дина Рубина. Архивное фотоПисательница Дина Рубина. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Писательница Дина Рубина родилась 19 сентября 1953 года в Ташкенте (Узбекистан).

В 1977 году окончила Ташкентскую консерваторию по классу фортепиано.

Ее первый рассказ "Беспокойная натура" был напечатан в журнале "Юность", когда Рубиной исполнилось шестнадцать лет.

С тех пор в журнале регулярно появлялись ее повести и рассказы. Литературную известность принесла Рубиной повесть "Когда же пойдет снег?..", вышедшая в 1977 году.

В этом же году она была принята в Союз писателей Узбекской ССР.

С 1977 по 1978 год Дина Рубина преподавала в Ташкентском институте культуры, в 1978-1984 годах руководила литобъединением при Союзе писателей Узбекистана.

В этот период она написала пьесу-мюзикл "Чудесная дойра" (1982). В 1980-х годах в Ташкенте были опубликованы книги "Дом за зеленой калиткой" (1982), "Отворите окно!" (1987).

В 1984 году Дина Рубина переехала в Москву. В 1990 году вместе с семьей уехала в Израиль, где продолжает писать на русском языке.

Первые опыты жизни на новом месте она описала в повести "Во вратах твоих" (1993) и романе "Вот идет Мессия!" (1996).

В 1990-е годы вышли сборники повестей и рассказов "Один интеллигент уселся на дороге" (1994), "Уроки музыки" (1996), "Ангел конвойный" (1997), "Высокая вода венецианцев" (1999), "Астральный полет души на уроке физики" (1999), сборник эссе "Под знаком карнавала" (1999), роман "Последний кабан из лесов Понтеведра" (1998).

В 2000-е годы были опубликованы романы "На Верхней Масловке" (2001), "Синдикат" (2004), "На солнечной стороне улицы" (2006), "Почерк Леонардо" (2008), "Адам и Мириам" (2010), "Синдром Петрушки" (2010), сборники "Глаза героя крупным планом" (2002), "Цыганка" (2006), "Старые повести о любви" (2007), "Иерусалимский синдром" (2008), "Вид из окна съемной квартиры" (2008) и многие другие.

В 2012 году вышла книга Рубиной "Окна", проиллюстрированная ее мужем, художником Борисом Карафеловым.

В 2017 году она представила свою повесть "Бабий ветер".

19 сентября 2018 года в России выйдет ее роман "Рябиновый клин" из новой трилогии "Наполеонов обоз". Вторая часть, работа над которой почти завершилась, будет называться "Белые лошади", а третья — "Ангельский рожок".

Произведения Дины Рубиной были неоднократно экранизированы. В 1979 году по ее книге "Когда же пойдет снег?" была снята телеверсия спектакля в постановке Московского Театра юного зрителя. В 1984 году вышел фильм "Наш внук работает в милиции". В 2000-х годах вышли сериалы "На Верхней Масловке" (2004), "Любка" (2009),  "На солнечной стороне улицы" (2011) по книгам Рубиной.  В 2015 году вышла драма "Синдром Петрушки" по одноименном роману писательницы.

В 2013 году Рубина была автором образовательной акции "Тотальный диктант".

Дина Рубина — член международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля.

Она является лауреатом Премии министерства культуры Узбекской ССР (1982), Премии имени Арье Дульчина (Израиль, 1990), а также премий Союза писателей Израиля (1995) и сети книжных магазинов Франции.

В 2007 году она стала лауреатом российской национальной литературной премии "Большая книга".

Дина Рубина замужем вторым браком за художником-иллюстратором Борисом Карафеловым. У нее двое детей — сын Дмитрий (1976 года рождения) и дочь Ева (1986 года рождения).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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