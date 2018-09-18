Межгосударственные отношения России и Венгрии

Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто. Архивное офто

Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто. Архивное офто

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.

Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Отношения двух стран развиваются поступательно. Регулярный характер носят контакты на высшем уровне. Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Венгрию состоялся 28 февраля — 1 марта 2006 года. В ходе визита Владимира Путина в Будапешт был подписан ряд совместных документов, расширяющих и дополняющих договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

17 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин посетил Венгрию с рабочим визитом. В ходе визита были подписаны межправительственные соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству и об открытии Генерального консульства Венгрии в Казани, а также ряд межведомственных соглашений.

2 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Венгрию с рабочим визитом. В Будапеште состоялись переговоры Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Основное внимание было посвящено экономическому взаимодействию двух стран, конкретным мерам по наращиванию товарооборота и инвестиций. Отдельно обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, ситуации на Украине и в Сирии.

28 августа 2017 года президент России посетил Будапешт. Визит был приурочен к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.

Очередные переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли в Москве 15 июля 2018 года. Обсуждались текущие вопросы взаимодействия двух стран.

Виктор Орбан посетил церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч мирового первенства.

Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске, где состоялась его беседа с президентом РФ Дмитрием Медведевым; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.

Регулярный характер носят контакты между внешнеполитическими ведомствами. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посещал Венгрию с рабочими визитами в мае 2013 года и в мае 2016 года. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто побывал в Москве с рабочим визитом в ноябре 2014 года и в январе 2017 года.

9 мая 2015 года Петер Сиярто принял участие в торжествах в честь 70-летия Победы в Москве. Также он принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума в 2016 и 2017 годах (2 июня 2017 года "на полях" ПМЭФ состоялась очередная встреча глав МИД России и Венгрии).

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также регулярно встречаются "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН, и "на полях" заседаний СМИД ОБСЕ.

Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран, налажен межпарламентский диалог.

В соответствии с подписанным 16 февраля 2005 года Соглашением об экономическом сотрудничестве возобновлена деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Очередное заседание Комиссии прошло 4 июля 2017 года в Москве.

По итогам 2017 года товарооборот России и Венгрии составил 5,37 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 3,28 миллиарда долларов и импорт — 2,08 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2018 года объем товарооборота России и Венгрии составил 3,86 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта — 2,64 миллиарда долларов и импорта — 1,22 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них и др.

Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются топливно-энергетический сектор и атомная энергетика Венгрии.

Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции.

В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт.

АО "Атомстройэкспорт" в рамках долгосрочного рамочного контракта поставляет сменное оборудование и запасные части, необходимые для обеспечения надежной эксплуатации АЭС "Пакш". С 2012 года проект реализуется силами объединенной компании АО "НИАЭП" — АО АСЭ.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении кредита до 10 миллиардов евро на достройку АЭС "Пакш".

В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС.

Начало строительства намечено на конец 2018 года, но не позднее 27 октября 2019 года.

Из России в Венгрию поступает примерно 3/4 потребляемой ею нефти и 2/3 природного газа. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году, и до 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений.

Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого — импорт природного газа. Транспортировка российского газа в Венгрию осуществляется через украинское Берегово и австрийский Баумгартен. В декабре 2015 года "Газпром" продлил с венгерскими партнерами контракт на поставки российского природного газа до конца 2019 года.

Несмотря на сворачивание проекта газопровода "Южный поток", Будапешт сохраняет заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в области использования российских углеводородов и поиска альтернативных путей их поставки в Венгрию. Венгерский нефтегазовый концерн "МОЛ" участвует в добыче нефти в Томской, Оренбургской и Самарской областях.

Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию — два миллиарда долларов.

Присутствие венгерского бизнеса заметно в России в банковском секторе, разработке и добыче углеводородного сырья, строительстве, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности.

В России работает ведущий венгерский банк "ОТП", в свою очередь Сбербанк России приобрел ряд зарубежных активов австрийского "Фольксбанка", включая его сеть в Венгрии.

Реализуется крупный совместный высокотехнологичный проект по модернизации вагонов для третьей линии будапештского метрополитена. В августе 2015 года был подписан контракт между мэрией венгерской столицы и ОАО "Метровагонмаш", выигравшим международный тендер. Его реализация стартовала в январе 2016 года, в начале июня в Венгрию был доставлен первый метросостав.

Фармацевтическая компания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России (дочернее предприятие в Егорьевском районе Московской области).

Традиционные двусторонние связи в области сельского хозяйства несут серьезные издержки в результате присоединения Венгрии к антироссийским санкциям Евросоюза в контексте украинского кризиса.

Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи. Отмечается устойчивый интерес к расширению культурных, образовательных и спортивных обменов, контактов между академическими сообществами. В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга. Расширяются студенческие обмены. Поставлена задача довести число стипендиатов, направляемых на учебу по государственной линии, до 200 человек с каждой стороны.

Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты. В феврале 2017 года была подписана Комплексная программа российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере на 2017-2022 годы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников