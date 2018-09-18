РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20
Справки

Генеральная Ассамблея ООН

0100
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фотоЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк

Генеральная Ассамблея (ГА ООН), учрежденная в 1945 году в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН. Состоящая из 193 членов ООН, Ассамблея является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных проблем, о которых говорится в Уставе. Она играет также существенную роль в процессе установления норм и кодификации международного права. Интенсивный период работы очередных сессий Ассамблеи приходится на сентябрь-декабрь каждого года, в последующий период она может собираться по мере необходимости.

Согласно Уставу ООН, ГА ООН имеет следующие функции и полномочия:

— рассматривать и утверждать бюджет Организации Объединенных Наций и устанавливать размер финансовых взносов государств-членов;

— избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и органов Организации Объединенных Наций и по рекомендации Совета Безопасности назначать Генерального секретаря;

— рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, включая разоружение, и делать соответствующие рекомендации;

— обсуждать любые вопросы, касающиеся международного мира и безопасности, и делать по таким вопросам рекомендации, за исключением тех случаев, когда тот или иной спор или ситуация находится на рассмотрении Совета Безопасности;

— обсуждать, за исключением таких же случаев, любые вопросы, охватываемые Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов Организации Объединенных Наций, и делать по ним рекомендации;

— организовать исследования и делать рекомендации в целях содействия международному сотрудничеству в политической области, развитию и кодификации международного права, осуществлению прав человека и основных свобод и международному сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в области культуры, образования и здравоохранения;

— рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуации, которая могла бы нарушить дружественные отношения между странами;

— рассматривать доклады Совета Безопасности и других органов Организации Объединенных Наций.

Ассамблея может также принимать меры в случаях угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, если Совет Безопасности оказывается не в состоянии действовать из-за позиции одного из постоянных членов, голосующего против. В таких случаях согласно ее резолюции "Единство в пользу мира" от 3 ноября 1950 года Ассамблея может немедленно рассмотреть вопрос и рекомендовать своим членам коллективные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Каждое из 193 государств-членов имеет в Ассамблее один голос. Решения по отдельным важным вопросам, таким как рекомендации в отношении мира и безопасности, выборы членов Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета и бюджетные вопросы, принимаются большинством в две трети государств-членов, тогда как по другим вопросам решения принимаются простым большинством.

В последние годы прилагаются усилия к тому, чтобы решения по рассматриваемым вопросам принимались не путем официального голосования, а на основе консенсуса, что обеспечивает более широкую поддержку решений Ассамблеи. После проведения консультаций с делегациями и достижения согласия председатель может предложить принять ту или иную резолюцию без голосования.

Генеральная Ассамблея образует шесть Главных комитетов: Первый комитет (вопросы разоружения и международной безопасности); Второй комитет (экономические и финансовые вопросы); Третий комитет (социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры); Четвертый комитет (специальные политические вопросы и вопросы деколонизации); Пятый комитет (административные и бюджетные вопросы); Шестой комитет (вопросы международного права).

Назначаемый Генеральной Ассамблеей на каждой сессии Комитет по проверке полномочий представляет Ассамблее доклады о полномочиях представителей.

Генеральный комитет выносит рекомендации Ассамблее относительно утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации работы.

Каждый член Организации может быть представлен одним лицом в каждом из главных комитетов и во всех других комитетах, которые могут быть учреждены и в которых все члены Организации имеют право быть представлены.

Генеральная Ассамблея учредила ряд вспомогательных органов для выполнения определенных функций. Вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи подразделяются на следующие категории: комитеты, комиссии, правления, советы, группы, рабочие группы и прочие, среди которых Комитет по использованию космического пространства в мирных целях, Комиссия международного права, Комиссия по разоружению, Совет по правам человека и др.

После обсуждения вопросов повестки дня, поиска вариантов согласования подходов различных государств, вспомогательные органы представляют свои рекомендации, обычно в форме проектов резолюций и решений, для обсуждения в ходе пленарных заседаний Ассамблеи.

Практическими вопросами занимается Секретариат Генеральной Ассамблеи. Секретариат принимает, переводит, печатает и распространяет документы, доклады и резолюции ГА, ее комитетов и органов; обеспечивает устный перевод произносимых на заседаниях речей; составляет, печатает и рассылает отчеты o заседаниях сессии; хранит документы в архивах Ассамблеи и отвечает за их сохранность. Секретариат ГА ООН возглавляет генеральный секретарь, который представляет Генеральной Ассамблее ежегодный доклад o работе Организации и дополнительные доклады, которые могут потребоваться.

Генеральная Ассамблея собирается ежегодно на очередную сессию во вторник третьей недели сентября, начиная отсчет с первой недели, в течение которой имеется по крайней мере один рабочий день. По рекомендации Генерального комитета Генеральная Ассамблея в начале каждой сессии устанавливает дату закрытия данной сессии. ГА может на любой сессии решить временно прервать свои заседания и возобновить их позднее.

По требованию Совета Безопасности или членов организации ГА ООН может созвать специальную сессию или чрезвычайную специальную сессию в соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи.

Сессия проходит под руководством председателя и двадцать одного заместителя председателя, которых ГА избирает не позднее, чем за три месяца до начала сессии. Председатель и его заместители приступают к исполнению своих обязанностей лишь в начале сессии, на которую они были избраны, и их срок полномочий продолжается до закрытия этой сессии.

Как официальными, так и рабочими языками Генеральной Ассамблеи, ее комитетов и подкомитетов являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена