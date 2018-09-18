Генеральная Ассамблея ООН

Генеральная Ассамблея (ГА ООН), учрежденная в 1945 году в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН. Состоящая из 193 членов ООН, Ассамблея является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных проблем, о которых говорится в Уставе. Она играет также существенную роль в процессе установления норм и кодификации международного права. Интенсивный период работы очередных сессий Ассамблеи приходится на сентябрь-декабрь каждого года, в последующий период она может собираться по мере необходимости.

Согласно Уставу ООН, ГА ООН имеет следующие функции и полномочия:

— рассматривать и утверждать бюджет Организации Объединенных Наций и устанавливать размер финансовых взносов государств-членов;

— избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и органов Организации Объединенных Наций и по рекомендации Совета Безопасности назначать Генерального секретаря;

— рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, включая разоружение, и делать соответствующие рекомендации;

— обсуждать любые вопросы, касающиеся международного мира и безопасности, и делать по таким вопросам рекомендации, за исключением тех случаев, когда тот или иной спор или ситуация находится на рассмотрении Совета Безопасности;

— обсуждать, за исключением таких же случаев, любые вопросы, охватываемые Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого из органов Организации Объединенных Наций, и делать по ним рекомендации;

— организовать исследования и делать рекомендации в целях содействия международному сотрудничеству в политической области, развитию и кодификации международного права, осуществлению прав человека и основных свобод и международному сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной областях, а также в области культуры, образования и здравоохранения;

— рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуации, которая могла бы нарушить дружественные отношения между странами;

— рассматривать доклады Совета Безопасности и других органов Организации Объединенных Наций.

Ассамблея может также принимать меры в случаях угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии, если Совет Безопасности оказывается не в состоянии действовать из-за позиции одного из постоянных членов, голосующего против. В таких случаях согласно ее резолюции "Единство в пользу мира" от 3 ноября 1950 года Ассамблея может немедленно рассмотреть вопрос и рекомендовать своим членам коллективные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Каждое из 193 государств-членов имеет в Ассамблее один голос. Решения по отдельным важным вопросам, таким как рекомендации в отношении мира и безопасности, выборы членов Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета и бюджетные вопросы, принимаются большинством в две трети государств-членов, тогда как по другим вопросам решения принимаются простым большинством.

В последние годы прилагаются усилия к тому, чтобы решения по рассматриваемым вопросам принимались не путем официального голосования, а на основе консенсуса, что обеспечивает более широкую поддержку решений Ассамблеи. После проведения консультаций с делегациями и достижения согласия председатель может предложить принять ту или иную резолюцию без голосования.

Генеральная Ассамблея образует шесть Главных комитетов: Первый комитет (вопросы разоружения и международной безопасности); Второй комитет (экономические и финансовые вопросы); Третий комитет (социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры); Четвертый комитет (специальные политические вопросы и вопросы деколонизации); Пятый комитет (административные и бюджетные вопросы); Шестой комитет (вопросы международного права).

Назначаемый Генеральной Ассамблеей на каждой сессии Комитет по проверке полномочий представляет Ассамблее доклады о полномочиях представителей.

Генеральный комитет выносит рекомендации Ассамблее относительно утверждения повестки дня, распределения пунктов повестки дня и организации работы.

Каждый член Организации может быть представлен одним лицом в каждом из главных комитетов и во всех других комитетах, которые могут быть учреждены и в которых все члены Организации имеют право быть представлены.

Генеральная Ассамблея учредила ряд вспомогательных органов для выполнения определенных функций. Вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи подразделяются на следующие категории: комитеты, комиссии, правления, советы, группы, рабочие группы и прочие, среди которых Комитет по использованию космического пространства в мирных целях, Комиссия международного права, Комиссия по разоружению, Совет по правам человека и др.

После обсуждения вопросов повестки дня, поиска вариантов согласования подходов различных государств, вспомогательные органы представляют свои рекомендации, обычно в форме проектов резолюций и решений, для обсуждения в ходе пленарных заседаний Ассамблеи.

Практическими вопросами занимается Секретариат Генеральной Ассамблеи. Секретариат принимает, переводит, печатает и распространяет документы, доклады и резолюции ГА, ее комитетов и органов; обеспечивает устный перевод произносимых на заседаниях речей; составляет, печатает и рассылает отчеты o заседаниях сессии; хранит документы в архивах Ассамблеи и отвечает за их сохранность. Секретариат ГА ООН возглавляет генеральный секретарь, который представляет Генеральной Ассамблее ежегодный доклад o работе Организации и дополнительные доклады, которые могут потребоваться.

Генеральная Ассамблея собирается ежегодно на очередную сессию во вторник третьей недели сентября, начиная отсчет с первой недели, в течение которой имеется по крайней мере один рабочий день. По рекомендации Генерального комитета Генеральная Ассамблея в начале каждой сессии устанавливает дату закрытия данной сессии. ГА может на любой сессии решить временно прервать свои заседания и возобновить их позднее.

По требованию Совета Безопасности или членов организации ГА ООН может созвать специальную сессию или чрезвычайную специальную сессию в соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи.

Сессия проходит под руководством председателя и двадцать одного заместителя председателя, которых ГА избирает не позднее, чем за три месяца до начала сессии. Председатель и его заместители приступают к исполнению своих обязанностей лишь в начале сессии, на которую они были избраны, и их срок полномочий продолжается до закрытия этой сессии.

Как официальными, так и рабочими языками Генеральной Ассамблеи, ее комитетов и подкомитетов являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.

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