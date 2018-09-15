Биография Юрия Бутусова

Известный российский режиссер Юрий Бутусов станет главным режиссером государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, сообщил художественный руководитель столичного театра Римас Туминас на сборе труппы в субботу.

Ниже приводится биографическая справка.

Российский театральный режиссер Юрий Николаевич Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области.

Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности, пробовал себя в разных профессиях, серьезно занимался конным спортом.

В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств, РГИСИ), курс Ирины Борисовны Малочевской.

С 1996 года по приглашению Владислава Пази работал режиссером в театре имени Ленсовета (Открытый театр).

Юрий Бутусов обратил на себя внимание уже студенческими работами – "Женитьба" Николая Гоголя (1995) и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского (1996). Дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канале (1996), сделала Бутусова знаменитым: постановка была названа "событием года" и отмечена высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале "Рождественский парад".

По окончании Театральной Академии Юрий Бутусов был приглашен на постоянную работу в театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал "Войцек" Георга Бюхнера (1997), отмеченный петербургской театральной премией "Золотой софит". Спектакль участвовал в Международных театральных фестивалях Франции, Германии, Швеции, Чехии, Польши, Италии, был номинирован на Всероссийскую Национальную премию "Золотая маска". В 1997 году на сцене театра была сделана новая редакция спектакля "В ожидании Годо". Постановка получила Всероссийскую Национальную премию "Золотая маска" в номинациях "Лучший режиссер" и "Приз критики и театральных журналистов". Последующими постановками на сцене театра были "Калигула" Альбера Камю, "Клоп" Владимира Маяковского, "Вор" Веслава Мысливского, "Старший сын" Александра Вампилова (номинация на "Золотую маску").

В 2001 году поставил антрепризный спектакль "Смерть Тарелкина" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. В 2008 году — спектакль "Человек=Человек" по пьесе Бертольта Брехта "Что тот солдат, что этот" в Александринском театре.

Юрий Бутусов осуществил постановку спектаклей: "Макбетт" Эжена Ионеско (2002), "Воскресение. Супер" братьев Пресняковых (2004, Театр-студия под руководством Олега Табакова), "Ричард III" (2004) и "Король Лир" (2006) Уильяма Шекспира, "Гамлет" Уильяма Шекспира (2005), "Иванов" Антона Чехова (2009, МХТ им. Чехова), "Мера за меру" Уильяма Шекспира (2010, Театр им. Вахтангова), "Чайка" Антона Чехова (2011, театр "Сатирикон", где режиссер сам читает монолог Треплева, "Добрый человек из Сезуана" (2013) и "Барабаны в ночи" Бертольта Брехта (2016, Театр имени Пушкина), "Бег" Михаила Булгакова (2015, Театр им. Вахтангова), "Человек из рыбы" (2018, МХТ им. Чехова).

Ставил спектакли в Южной Корее ("Войцек", "Чайка"), Норвегии ("Преступление и наказание", "Ромео и Джульетта") и Болгарии ("Утиная охота", Театр Ивана Вазова, София).

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем.

6 марта 2018 года председатель комитета по культуре подписал заявление Юрия Бутусова об уходе с поста художественного руководителя театра имени Ленсовета.

15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Преподавал в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства, РАТИ (ГИТИС).

Юрий Бутусов — лауреат известных театральных премий, среди них: Международная Премия К. С. Станиславского в номинации "Лучшая режиссерская работа сезона" за постановку спектакля "Сторож" Гарольда Пинтера в Театре на Литейном (1998), национальная театральная премия "Золотая маска" в номинации "Драма/Работа режиссера" за постановку спектакля "В ожидании Годо" в театре имени Ленсовета (1999), премия "Чайка" за спектакль "Король Лир" (2005), премия "Хрустальная Турандот" (театральный сезон 2012—2013) за лучшую режиссуру спектакля "Добрый человек из Сезуана" в Театре имени Пушкина (2013), высшая петербургская театральная премия "Золотой Софит": "Лучший спектакль на большой сцене" и "Лучшая работа режиссёра" за спектакль "Город. Женитьба. Гоголь" (2015), национальная театральная премия "Золотая маска" в номинации "Драма/Работа режиссера" за постановку спектакля "Дядя Ваня" в театре имени Ленсовета (2018).

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