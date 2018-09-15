РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Биография Юрия Бутусова

(обновлено: 18:22 15.09.2018)
0300
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкРежиссер Юрий Бутусов. Архивное фотоРежиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

Известный российский режиссер Юрий Бутусов станет главным режиссером государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, сообщил художественный руководитель столичного театра Римас Туминас на сборе труппы в субботу.

Ниже приводится биографическая справка.

Российский театральный режиссер Юрий Николаевич Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области.

Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности, пробовал себя в разных профессиях, серьезно занимался конным спортом.

В 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств, РГИСИ), курс Ирины Борисовны Малочевской.

С 1996 года по приглашению Владислава Пази работал режиссером в театре имени Ленсовета (Открытый театр).

Юрий Бутусов обратил на себя внимание уже студенческими работами – "Женитьба" Николая Гоголя (1995) и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского (1996). Дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канале (1996), сделала Бутусова знаменитым: постановка была названа "событием года" и отмечена высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале "Рождественский парад".

По окончании Театральной Академии Юрий Бутусов был приглашен на постоянную работу в театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал "Войцек" Георга Бюхнера (1997), отмеченный петербургской театральной премией "Золотой софит". Спектакль участвовал в Международных театральных фестивалях Франции, Германии, Швеции, Чехии, Польши, Италии, был номинирован на Всероссийскую Национальную премию "Золотая маска". В 1997 году на сцене театра была сделана новая редакция спектакля "В ожидании Годо". Постановка получила Всероссийскую Национальную премию "Золотая маска" в номинациях "Лучший режиссер" и "Приз критики и театральных журналистов". Последующими постановками на сцене театра были "Калигула" Альбера Камю, "Клоп" Владимира Маяковского, "Вор" Веслава Мысливского, "Старший сын" Александра Вампилова (номинация на "Золотую маску").

В 2001 году поставил антрепризный спектакль "Смерть Тарелкина" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. В 2008 году — спектакль "Человек=Человек" по пьесе Бертольта Брехта "Что тот солдат, что этот" в Александринском театре.

Юрий Бутусов осуществил постановку спектаклей: "Макбетт" Эжена Ионеско (2002), "Воскресение. Супер" братьев Пресняковых (2004, Театр-студия под руководством Олега Табакова), "Ричард III" (2004) и "Король Лир" (2006) Уильяма Шекспира, "Гамлет" Уильяма Шекспира (2005), "Иванов" Антона Чехова (2009, МХТ им. Чехова), "Мера за меру" Уильяма Шекспира (2010, Театр им. Вахтангова), "Чайка" Антона Чехова (2011, театр "Сатирикон", где режиссер сам читает монолог Треплева, "Добрый человек из Сезуана" (2013) и "Барабаны в ночи" Бертольта Брехта (2016, Театр имени Пушкина), "Бег" Михаила Булгакова (2015, Театр им. Вахтангова), "Человек из рыбы" (2018, МХТ им. Чехова).

Ставил спектакли в Южной Корее ("Войцек", "Чайка"), Норвегии ("Преступление и наказание", "Ромео и Джульетта") и Болгарии ("Утиная охота", Театр Ивана Вазова, София).

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем.

6 марта 2018 года председатель комитета по культуре подписал заявление Юрия Бутусова об уходе с поста художественного руководителя театра имени Ленсовета.

15 сентября 2018 года был назначен главным режиссером государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Преподавал в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства, РАТИ (ГИТИС).

Юрий Бутусов — лауреат известных театральных премий, среди них: Международная Премия К. С. Станиславского в номинации "Лучшая режиссерская работа сезона" за постановку спектакля "Сторож" Гарольда Пинтера в Театре на Литейном (1998), национальная театральная премия "Золотая маска" в номинации "Драма/Работа режиссера" за постановку спектакля "В ожидании Годо" в театре имени Ленсовета (1999), премия "Чайка" за спектакль "Король Лир" (2005), премия "Хрустальная Турандот" (театральный сезон 2012—2013) за лучшую режиссуру спектакля "Добрый человек из Сезуана" в Театре имени Пушкина (2013), высшая петербургская театральная премия "Золотой Софит": "Лучший спектакль на большой сцене" и "Лучшая работа режиссёра" за спектакль "Город. Женитьба. Гоголь" (2015), национальная театральная премия "Золотая маска" в номинации "Драма/Работа режиссера" за постановку спектакля "Дядя Ваня" в театре имени Ленсовета (2018).

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена