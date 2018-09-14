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Катастрофа пассажирского самолета Boeing 737-505 в Перми (2008)

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолеты на взлетно-посадочной полосе. Архивное фотоСамолеты на взлетно-посадочной полосе. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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14 сентября 2008 года при заходе на посадку в Перми разбился пассажирский самолет Boeing 737-505 авиакомпании "Аэрофлот-Норд" (в настоящее время "Нордавиа"), выполнявший рейс Москва — Пермь.

Все находившиеся на борту 88 человек (82 пассажира и шесть членов экипажа) погибли. Среди погибших — восемь граждан Азербайджана, пять — Украины, два — Франции, по одному — Белоруссии, Германии, Италии, Китая, Латвии, Турции и Узбекистана.

В разбившемся самолете летел бывший командующий Северо-Кавказским военным округом, герой России генерал-полковник Геннадий Трошев. Он вместе с первым вице-президентом федерации самбо РФ Владимиром Погодиным направлялся в город Краснокамск (Пермский край) на открытие турнира по самбо памяти Василия Шваи. Также на борту воздушного судна находился президент федерации самбо Чувашии, депутат Госсовета республики Александр Трофимов.

Самолет заходил на посадку в условиях плохой видимости. Так называемый "нижний край" — высота облачности над землей — составлял всего 260 метров. В районе аэропорта шел дождь.

Самолет упал в нескольких десятках метров от жилых домов Индустриального района Перми. После столкновения с землей, он полностью разрушился и частично сгорел в возникшем наземном пожаре. Его обломки упали на незастроенную местность и были разбросаны на площади 10 тысяч квадратных метров. Жилые дома и окрестные строения не пострадали, был поврежден участок железнодорожного пути Пермь — Екатеринбург.

Для ликвидации последствий авиакатастрофы привлекалось более 1800 человек и 114 единиц техники.

Вечером 14 сентября было полностью восстановлено движение на аварийном участке Свердловской железной дороги Транссибирской магистрали.

15 сентября в Пермском крае был объявлен траур.

Компания "Аэрофлот" заявила о прекращении сотрудничества со своей дочерней компанией "Аэрофлот-Норд", которой принадлежал разбившийся самолет, и об отзыве торговой марки у нее. "Аэрофлот-Норду" было запрещено пользоваться брендом "Аэрофлот". С 1 декабря 2009 года авиакомпания "Аэрофлот-Норд" сменила название на "Нордавиа — региональные авиалинии".

Для выяснения причин крушения воздушного судна была создана правительственная комиссия, которую возглавил министр транспорта Игорь Левитин.

Спецслужбы не обнаружили признаков теракта на месте катастрофы.

По факту падения самолета следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

В феврале 2009 года после многомесячного расследования Межгосавиакомитет (МАК) непосредственной причиной катастрофы Boeing 737-505 назвал потерю пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь командиром, осуществлявшим активное пилотирование на заключительном этапе полета, что привело к перевороту самолета через левое крыло, интенсивному снижению и столкновению с землей.

Потеря пространственной ориентировки произошла при полете ночью, в облаках, с отключенными автопилотом и автоматом тяги.

Эксперты выявили алкоголь в крови командира экипажа и недостатки в техническом состоянии самолета. Перед вылетом Boeing 737-505 имел две неисправности: не функционирующий автомат управления тяги двигателей и не работала бортовая система предупреждения столкновений, что не являлось основанием прекращения полетов, а решение о вылете уполномочен был принимать командир экипажа воздушного судна.

По заключению экспертов метеоусловия позволяли благополучно посадить самолет, а командир воздушного судна к моменту трагедии неоднократно проводил аналогичные рейсы и посадки без нарушений. Незначительная недостаточность квалификации, разрешенная требованиями программы подготовки летчиков, по мнению следователей, также не могла быть признана нарушением.

По результатам расследования в марте 2010 года уголовное дело об авиакатастрофе в Перми было закрыто из-за смерти подозреваемого командира воздушного судна Родиона Медведева. Однако родственники погибших, не согласившиеся с решением следствия прекратить дело, обратились в Генпрокуратуру и к властям РФ с просьбой возбудить новое уголовное дело в отношении чиновников "Аэрофлота". В апреле 2010 года руководство Следственного комитета при прокуратуре РФ отменило постановление следствия о прекращении уголовного дела. Оно было направлено для дополнительного расследования с конкретными указаниями о проверке действий должностных лиц, на которых были возложены обязанности по обеспечению безопасности эксплуатации воздушного судна. В июле 2012 года уголовное дело было вновь прекращено. Почти два года расследования лишь позволили установить, что виновных в трагедии, кроме самого командира судна, нет.

По жалобам потерпевших в адрес руководства Следственного комитета России и Генпрокуратуры в 2013 году уголовное дело об авиакатастрофе в Перми было вновь возобновлено, была назначена дополнительная комплексная судебная авиационно-техническая экспертиза. Выводы экспертов остались неизменными. В марте 2014 года уголовное дело было прекращено в связи со смертью виновного лица — командира воздушного судна и получением у всех его близких родственников согласия об прекращении уголовного дела против него.

На месте крушения самолета в Перми 14 сентября 2010 года был открыт мемориальный комплекс.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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