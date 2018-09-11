Крупные теракты в Афганистане в 2018 году

11 сентября в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов. Погибли свыше 15 человек, более 30 получили ранения.

5 сентября в результате двух взрывов на западе Кабула погибли 25 человек, 95 получили ранения. Первый взрыв произошел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале Кабула, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Затем прогремел второй взрыв, который был направлен против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.

15 августа в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе Кабула прогремел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда проходили занятия. Погибли 34 человека.

3 августа два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия. Перед тем как привести в действие взрывные устройства, они подорвали несколько гранат. В момент атаки внутри здания находились около 600 человек. В результате погибли 30 человек, 81 человек получил ранения.

31 июля в городе Джелалабаде недалеко от центральной больницы и департамента по миграции и беженцам произошел взрыв, в районе инцидента была слышна стрельба. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании. Атака продолжалась в течение пяти часов. Нападавшие были ликвидированы. Погибли 15 человек, столько же получили ранения.

22 июля взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, ему не удалось добраться до Дустума, и он привел взрывное устройство в действие, когда был остановлен службами правопорядка. В результате теракта погибли 23 человека, были ранены 107 человек.

17 июля прогремел взрыв в районе Саяд во время похорон одного из главарей запрещенного в РФ движения "Талибан"* Шира Мохаммада Газанфара, на которых присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник запрещенной в РФ группировки ИГ* привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли 15 боевиков, пятеро получили ранения.

10 июля террористом-смертником был совершен взрыв на контрольно-пропускном пункте в Джелалабаде. Погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ранения.

1 июля взрыв произошел в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар, рядом с офисом губернатора. В результате взрыва погибли 19 человек, еще 20 получили ранения. По данным СМИ, большинство погибших — сикхи и индуисты.

17 июня террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у канцелярии губернатора города Джелалабад в Афганистане. Погибли 25 человек, более 50 получили ранения.

16 июня на востоке афганской провинции в результате взрыва, устроенного террористом-смертником, на празднике в честь окончания Рамадана погибли 26 человек, более 50 получили ранения.

4 июня около университета в Кабуле, где собрались ученые-богословы, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Взрыв произошел, когда богословы стали покидать шатер, где проходило собрание, на котором они выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране. В результате взрыва погибли 14 человек, 17 получили ранения.

6 мая взрыв произошел в мечети в провинции Хост на востоке страны. Погибли 17 человек, 34 человека получили ранения.

30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник. В результате терактов погибли 29 человек, в том числе журналисты и операторы, более 40 получили ранения.

22 апреля в Кабуле накануне парламентских выборов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей. Погибли 57 человек, 119 человек получили ранения. Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали.

21 марта в Кабуле в районе Али Абад перед входом в университет произошел теракт. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза. Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали.

27 января взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. В результате теракта погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.

20 января вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.

4 января прогремел взрыв рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9. Жертвами нападения террориста-смертника стали 20 человек, еще 30 человек получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников