Ежегодно 10 сентября во всем мире отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day), провозглашенный Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств (IASP). Цель этого дня заключается в повышении осведомленности людей о том, что самоубийство можно предотвратить.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает предотвращение самоубийств приоритетом общественного здравоохранения.

По данным ВОЗ, ежегодно около 800 тысяч человек погибают в результате самоубийств. Каждые 40 секунд где-то в мире умирает человек, совершая самоубийство, и еще чаще кто-то предпринимает попытку свести счеты с жизнью. Имеются данные, свидетельствующие о том, что среди взрослого населения на каждого погибшего от самоубийства приходится свыше 20 человек, совершивших суицидальную попытку. При этом, как отмечает ВОЗ, поскольку суицид является достаточно деликатной проблемой и даже противозаконен в некоторых странах, весьма вероятно, что эти цифры являются заниженными.

Самоубийства происходят во всех регионах мира, и их совершают люди всех возрастов. Более 78% самоубийств в мире происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. В более богатых странах мужчины совершают самоубийства в три раза чаще, чем женщины, а в странах с низким и средним уровнем дохода соотношение мужских и женских самоубийств составляет 1,5 к 1. В целом самоубийства составляют 50% всех смертей от насильственных причин среди мужчин и 71% среди женщин.

В отношении возрастных групп, почти во всех регионах мира частота самоубийств наиболее высока среди лиц в возрасте 70 лет и старше — как среди мужчин, так и среди женщин. В некоторых странах этот показатель наиболее высок среди молодых людей, и в глобальном масштабе среди причин смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет самоубийства занимают второе место.

Согласно отчету ВОЗ, лидерами по уровню самоубийств в 2015 году являлись Шри‑Ланка (35,3 самоубийства на 100 тысяч человек) и Литва (32,7). Высокий уровень самоубийств в Гайане (29,0), Республике Корея (28,3), Монголии (28,3), Казахстане (27,5), Суринаме (26,6). В России на 100 тысяч жителей приходилось 20,1 случая самоубийств.

По данным главного внештатного психиатра департамента здравоохранения Москвы Георгия Костюка, в 2017 году показатель самоубийств в России составлял 16,5 случая на 100 тысяч человек. Эксперт также сообщил, что в 1990-е годы показатель суицидов россиян составлял 43-46 случаев на 100 тысяч человек, он начал снижаться с 2001 года.

По данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов, совершаемых детьми и подростками. По словам Георгия Костюка, уровень детских самоубийств в мире составляет один случай на 100 тысяч человек, в Российской Федерации — два случая на 100 тысяч человек. Данные по подростковым суицидам таковы: 7,4 случаев на 100 тысяч в мире, 11,5 — в РФ.

Основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, психические расстройства (в первую очередь, депрессия и расстройства, вызываемые потреблением алкоголя). Многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса, когда утрачивается способность преодолевать стрессовые ситуации в жизни, такие как финансовые проблемы, разрыв отношений или хроническая боль и болезнь. Они также ассоциируются с конфликтами, стихийными бедствиями, гендерным насилием, жестоким обращением с детьми, злоупотреблением или утратами, а также чувством изоляции. Показатели самоубийств высоки среди групп населения, которые подвергаются дискриминации, например, беженцы и мигранты; коренное население; лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы (LGBTI); а также заключенные.

По мнению экспертов, ни один отдельно взятый фактор не может в полной мере объяснить, почему человек совершил самоубийство: суицидальное поведение является сложным феноменом, определяемым целым комплексом взаимодействующих факторов — личных, социальных, психологических, культурных, биологических и средовых.

При многих самоубийствах, совершаемых импульсивно, в момент кризиса, легкий доступ к средству совершения суицида становится решающим фактором, от которого зависит, останется ли человек жить или погибнет.

К факторам риска, относятся также трудности в доступе к медицинским услугам и в получении необходимой помощи, безответственное освещение средствами массовой информации, делающими из случаев суицида сенсации и повышающими риск "подражательных" самоубийств, а также стигматизацию (навешивание социальных ярлыков) людей, ищущих помощи при суицидальных намерениях, психических расстройствах или проблемах, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами.

Эксперты подчеркивают, что большинство людей, пытающихся покончить с собой, не имеют твердого желания умереть. Многие самоубийцы открыто предупреждают о своих намерениях. Поэтому ко всем угрозам такого характера необходимо относиться серьезно.

Самоубийства являются приоритетной проблемой в Программе действий ВОЗ по ликвидации пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP).

Целью Программы mhGAP является расширение служб для лечения психических и неврологических расстройств, а также расстройств, связанных с употреблением наркотиков и других веществ, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Программа основана на том, что даже в условиях ограниченных ресурсов при надлежащем уходе, психосоциальной поддержке и медикаментозном лечении можно лечить депрессию, шизофрению и эпилепсию, а также предотвращать самоубийства среди десятков миллионов людей, которые смогут вести нормальную жизнь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников