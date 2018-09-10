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Биография Игоря Костолевского

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Игорь Костолевский. Архивное фотоАктер Игорь Костолевский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Игорь Матвеевич Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве.

В 1967-1968 годах учился в Московском строительном институте.

В 1973 году окончил ГИТИС (курс Андрея Гончарова).

С 1973 года Игорь Костолевский является актером Театра имени Владимира Маяковского. На сцене данного театра актер исполнил такие роли, как Миша Румянцев ("Родственники" Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова), Треплев ("Чайка" Антона Чехова), Голубков ("Бег" Михаила Булгакова), парикмахер Кинг ("Смотрите, кто пришел!" Владимира Арро), Валерий ("Человек на своем месте" Валентина Черных), Пигусов ("Летят перелетные птицы" Александра Галина),  Василий Леонидович ("Плоды просвещения" Льва Толстого),  Торвальд Хельмер ("Кукольный дом" Генрика Ибсена) и другие.

В настоящее время артист играет следующие роли: Герни Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Аздак в "Кавказском меловом круге" Бертольта Брехта, Леонид Федорович Звездинцев в "Плодах просвещения" Льва Толстого, Иоганн Шульц в "Канте" Марюса Ивашкявичюса, князь Ираклий Стратоныч Дулебов в "Таланты и поклонники" Александра Островского, Плюшкин и генерал-губернатор в "Мертвых душах" и Подколесин в "Женитьбе" Николая Гоголя.

Игорь Костолевский участвовал в ряде международных театральных проектов. Он играл в "Орестее" Эсхила в постановках Франсуа Роша (1990, роль Вестника) и Питера Штайна (1994, роль Аполлона). С режиссером Франсуа Роша Костолевский также сотрудничал в спектаклях "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета (1992, Швейцария, роль Виктора) и "Виктор, или Дети у власти" Роже Витрака (1994, Московский театр Сатиры, роль Ветрака). В 1998 году Игорь Костолевский играл Марка в спектакле "АРТ" по пьесе Ясмина Реза, режиссер Патрис Кербрат.

Также Костолевский был задействован в спектакле "Директор театра" по произведениям Александра Пушкина, Вольфганга Моцарта, Антонио Сальери (Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI").

Дебютной ролью в кино Игоря Костолевского стал безымянный студент МАИ в картине Бориса Ниренбурга "Семья как семья", которая вышла на экраны в 1970 году. В 1972 году актер исполнил второстепенную роль в фильме Станислава Ростоцкого о войне "А зори здесь тихие".

В 1975 году актер исполнил главную роль в картине Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья", которая принесла ему большую популярность.

Среди других значительных работ Костолевского в кино в 1970-е годы — роли учителя астрономии Марина Мирою в мелодраме Михаила Козакова "Безымянная звезда" и одного из пайщиков кооператива в комедии Эльдара Рязанова "Гараж". Популярность актеру также принесла роль советского разведчика Андрея Бородина в фильме " Тегеран-43" (1980).

Игорь Костолевский сыграл более 60 ролей в кино. Среди них: "Человек меняет кожу" (1978), "Отпуск за свой счет" (1981), "Ошибка Тони Вендиса" (1981), "Компаньоны" (1983), "Прежде, чем расстаться" (1984), "Ночные шепоты" (1985), "По главной улице с оркестром" (1986), "Гобсек" (1987), "Вход в лабиринт" (1989), "Жажда страсти" (1991), "Лестница света" (1992), "Танго на Дворцовой площади" (1993), "Нимб" (1994), "Квадрат" (1995), "Другая женщина, другой мужчина" (2003), "Шпионские игры" (2004‑2008), "Война и мир" (2007), "Время счастья" (2008), "Синие как море глаза" (2009), "Башня" (2010), "В лесах и горах" (2010), "Химик" (2010), "Время счастья-2" (2011) и другие. Последними работами актера стали роли в фильме Владимира Хотиненко "Бесы" (2014) и в картине Максима Василенко "Преступление" (2016).

Является президентом премии и фестиваля "Золотая Маска".

Игорь Костолевский — народный артист РФ (1995).

Является лауреатом множества наград и званий. Среди них: Государственная премия в области театрального искусства (1999), орден Почета (2004),  орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), Международная премия Станиславского за вклад в актерское искусство (2016) и многие другие.

Женат вторым браком на французской актрисе Консуэло де Авиланд. У Костолевского есть сын Алексей (1983) от первого брака.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

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