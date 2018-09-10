Биография Александра Усса

Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края.

В 1976 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор (1994).

С 1976 по 1981 год — стажер-исследователь, аспирант Томского государственного университета.

С 1981 по 1993 год — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского государственного университета.

С 1993 по 1997 год — начальник правового управления, заместитель губернатора Красноярского края.

С 1993 по 2001 год — член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

С 1998 по 2017 год — председатель Законодательного Собрания Красноярского края.

29 сентября 2017 года указом президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

Член Совета по внешней и оборонной политике.

Президент Сибирского федерального университета (с 2010 года).

Действительный член Европейской академии наук и искусств (2016).

Председатель совета директоров акционерного общества "ЭРА Групп" (Красноярск).

Председатель координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

Автор нескольких книг и ряда научных публикаций по вопросам права.

Заслуженный юрист Российской Федерации" (2004).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), почетным знаком Совета Федерации РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" (2004), почетным знаком "За вклад в развитие Красноярского края" (2014), высшей юридической премией "Юрист года" (2014), орденом Святого благоверного князя Данила Московского II степени Русской православной церкви (2005).

Декларированный годовой доход Александра Усса за 2017 год составил 221, 6 миллиона рублей.

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