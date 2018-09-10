Биография Айсена Николаева

Айсен Николаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 мая 2018

Айсен Николаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 мая 2018

Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Вырос в Верхневилюйске (Якутия).

В 1994 году окончил физический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова и Академию народного хозяйства (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "финансовый менеджмент".

В 1994 году начал работать в московском представительстве финансовой корпорации САПИ (ныне ООО "Концерн САПИ").

С 1995 года — заместитель председателя правления КБ "Алмазэргиэнбанк", вице-президент ФК "САПИ" (по совместительству).

В 1997 году был избран депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по одномандатному Оленекскому округу, став самым молодым депутатом в истории якутского парламента (25 лет). Был заместителем председателя постоянной комиссии по правам человека, внешней и внутренней политике, межнациональным отношениям, по делам малочисленных народов, общественных объединений и политических партий.

С 1998 года — председатель правления АКБ "Алмазэргиэнбанк".

В 2002 году вновь был избран депутатом парламента. Был заместителем председателя комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике. Входил в комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике.

С 2004 года — министр финансов Якутии.

В 2007 году Николаев был назначен руководителем администрации президента и правительства Якутии.

С мая 2011 года — первый заместитель председателя правительства Якутии. Курировал вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций

4 марта 2012 года Айсен Николаев был избран главой городского округа "город Якутск".

10 сентября 2017 года переизбран на эту должность.

28 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Айсена Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии.

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Президент федерации конного спорта Якутии.

Член Политического Совета регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 8,05 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников