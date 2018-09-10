Биография Александра Моора

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района Тюменской области.

В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит" с присвоением квалификации "экономист".

С июля 1994 года по апрель 1997 года работал экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО "Банк Тюменский кредит".

С апреля 1997 года по февраль 2000 года был начальником отдела ликвидности, вице-президентом по внешнеэкономической деятельности АОЗТ "Инвестиционный банк "Дипломат".

С мая 2000 года по март 2001 года Александр Моор занимал должность заместителя председателя правления ОАО "Банк "Белый Север".

С марта по июль 2001 года — начальник контрольно-ревизионного управления, начальник казначейства ОАО "Ханты-Мансийский банк".

С июля 2001 года по июль 2003 года работал в должности заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области.

С июля 2003 года по июнь 2005 года — генеральный директор ОАО "Тюменский ЦУМ".

С июня по декабрь 2005 года был заместителем директора департамента имущественных отношений, директором департамента имущественных отношений администрации города Тюмени.

С декабря 2005 года по февраль 2011 года — заместитель губернатора Тюменской области.

В феврале 2011 года работал в должности первого заместителя главы администрации города Тюмени.

С февраля 2011 года по май 2018 года был главой администрации города Тюмени.

По итогам 2016 и 2017 годов возглавлял рейтинг лучших мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

29 мая 2018 года Александр Моор был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018).

Александр Моор женат, у него четверо детей.

Декларированный доход за 2017 год — около 5,6 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников