Биография Дмитрия Азарова

Дмитрий Игоревич Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышеве (ныне Самара).

В 1992 году окончил Самарский политехнический институт им. В.В. Куйбышева (ныне Самарский государственный технический университет), получив специальность "инженер-системотехник", в 1994 году — Бузулукский финансово-экономический колледж (ныне Бузулукский финансово-экономический колледж — филиал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации). Кандидат экономических наук (2003).

Трудовую деятельность Дмитрий Азаров начал в должности инженера-программиста.

С 1995 года по 1998 год он работал заместителем директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов.

В 1998-2001 годах был заместителем директора по экономике и подготовке производства завода "Синтезкаучук", затем первым заместителем генерального директора производственного объединения "Волгахимпром".

С 2001 года по 2006 год занимал должность генерального директора ООО "Средневолжская газовая компания".

В 2006-2008 годах — первый заместитель главы городского округа Самара. В городской администрации курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи.

С 2008 года по 2010 год был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды правительства Самарской области.

В 2010 году на выборах главы города Самара выдвинут партией "Единая Россия", где одержал победу в первом туре.

В 2010-2014 годах — глава городского округа Самара.

С сентября 2014 года был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Самарской области.

25 сентября 2017 года Азаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

Дмитрий Азаров является членом Генерального совета партии "Единая Россия", леном президиума Регионального политического совета Самарского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

Азаров женат, воспитывает двух дочерей.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год Дмитрия Азарова составил 6,1 миллиона рублей.

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