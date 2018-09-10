Биография Михаила Ведерникова

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Михаил Юрьевич Ведерников родился 7 марта 1975 года в городе Выборге Ленинградской области.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

С 2000 года был первым заместителем председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации "Молодежное Единство" Ленинградской области.

В 2001-2005 годах — депутат муниципального собрания муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области".

С 2005 года по 2009 год был депутатом Совета депутатов муниципального образования "Выборгское городское поселение".

В 2006-2010 годах — председатель Общественной молодежной палаты при законодательном собрании Ленинградской области.

С 2007 года по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

С марта 2010 года по декабрь 2012 года — советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 года по февраль 2017 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации, имеет Благодарность президента Российской Федерации.

Михаил Ведерников женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Сумма задекларированного дохода Ведерникова за 2017 год составила 5,5 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников