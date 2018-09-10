Биография Андрея Клычкова

Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде.

Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ в 2000 году, Российский университет инноваций — в 2004 году, Дипломатическую академию МИД РФ — в 2008 году.

В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя Юридической службы Центрального комитета КПРФ.

Член Президиума Центрального комитета КПРФ, секретарь ЦК КПРФ. Был секретарем Московского городского комитета КПРФ.

В 2009-2014 годах — депутат Московской городской Думы пятого созыва. Вновь избран депутатом Мосгордумы 14 сентября 2014 года. Был руководителем фракции КПРФ.

5 октября 2017 года Андрей Клычков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.

Клычков женат, воспитывает двоих сыновей.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год составила 961 тысячу рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников