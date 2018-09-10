Биография Александра Буркова

ВРИО Омской области Александр Бурков во время встречи с Дмитрием Медведевым. 19 июля 2018

ВРИО Омской области Александр Бурков во время встречи с Дмитрием Медведевым. 19 июля 2018

Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушва Свердловской области.

В 1989 году окончил Уральский государственный политехнический институт (ныне Уральский федеральный университет) по специальности "инженер-теплоэнергетик".

Кандидат экономических наук (1998).

С 1989 по 1990 год работал по специальности на предприятии "ТЭА Малахит" в Свердловске (ныне Екатеринбург).

В 1990-1992 годах был заместителем директора СП "Ист Лайн".

С 1992 года по 1995 год прошел путь от специалиста второй категории до начальника Управления по региональной политике в Рабочем центре экономических реформ при правительстве России.

С 1994 года неоднократно (в 1994, 1998, 2000, 2004 годах) избирался депутатом обеих палат (палаты Представителей и Областной Думы) Законодательного Собрания Свердловской области.

Бурков был инициатором создания и лидером Областной общественной организации "Промышленный Парламент Свердловской области", Движения "За социальные гарантии трудящихся "Май", избирательного блока "Союз бюджетников Урала".

В 1995-1998 годах был вице-премьером правительства Свердловской области по управлению государственным имуществом.

В 1999 году принимал участие в выборах губернатора Свердловской области (занял второе место).

С 2007 года — секретарь бюро Совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия: Родина /Пенсионеры /Жизнь" в Свердловской области.

В 2008-2011 годах был председателем Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Свердловской области. С 2011 года ‑ в составе президиума Центрального Совета партии "Справедливая Россия", с 2013 года ‑ секретарь президиума партии "Справедливая Россия" по вопросам организации подготовки и проведения избирательных кампаний.

В 2007-2016 годах Александр Бурков был депутатом Государственной Думы V и VI созывов.

В сентябре 2016 года его избрали депутатом в Государственную Думу РФ VII созыва. Был первым заместителем руководителя фракции политической партии "Справедливая Россия".

9 октября 2017 года Александр Бурков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Бурков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013).

Александр Бурков женат, у него есть сын.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 3,8 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников